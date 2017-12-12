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Çayırova’nın sorunu: GOL

Yunus Emre Belediyespor yenilgisiyle sarsılan BAL temsilcimiz Çayırovaspor, pas ve topla oynama değerlerinde iyi bir performans sergilemesine rağmen, bunu gol ve puana çeviremiyor.

HEDEF 2 OCAK-18 ŞUBAT

‘Atamayana atarlar’ kuralının işlediği maçta tek kale oynayan Çayırovaspor’un ileri uç elemanları 1 metreden topu içeri atamazken, Manisa ekibi ise tek atakta golü bularak 3 puanın sahibi oldu. Teknik heyet takım içinde gol sorununu gideremezken, yeşil-siyahlı yöneticiler çareyi devre arasında yapılacak ‘golcü transferinde’ bulmak istiyor. Bu doğrultuda 2 Ocak-18 Şubat 2018 tarihleri arasını kapsayan ara transfer dönemini iyi değerlendirmek isteyen Çayırovaspor, Modafen maçından sonra arayışlarına başlayacak.

MANİSA KARŞISINDA PUAN YÜZÜ GÖREMEDİ

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9.Grup’ta yer alan Çayırovaspor, Manisa takımları karşısında hüsrana uğradı. Buna göreAlaşehir Belediyespor ve Soma’ya 2-1’lik skorlarla yenilen yeşil-siyahlılar, Yunus Emre Belediyespor’a ise 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Bugün 11:48 TSİ - Spor

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