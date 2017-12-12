Darıca, bu haftada 2 fire verdi

Sarı-Yeşillilerde kırmızı kart gören Özer Kutlu ve Cafercan Aksu, pazar günü oynanacak olan Muğlaspor maçında cezalı duruma düştü. Doğancan Aynacı ve kaleci Gökhan Köstereli de Ordu maçında gördükleri sarı kartlarla ceza sınırına dayandı. Darıca G.B.’de Doğancan ve Gökhan’ın yanı sıra, Hayrullah Bilazer ve Emrullah Kokoç da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.