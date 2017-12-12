Sarı-Yeşillilerde kırmızı kart gören Özer Kutlu ve Cafercan Aksu, pazar günü oynanacak olan Muğlaspor maçında cezalı duruma düştü. Doğancan Aynacı ve kaleci Gökhan Köstereli de Ordu maçında gördükleri sarı kartlarla ceza sınırına dayandı. Darıca G.B.’de Doğancan ve Gökhan’ın yanı sıra, Hayrullah Bilazer ve Emrullah Kokoç da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bugün 11:50 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:53 TSİ )
Darıca, bu haftada 2 fire verdi
Neredeyse her hafta kart cezalılarından başı bir hayli ağrıyan 3.Lig 2.Grup temsilcimiz ‘Lider-savar’ Darıca Gençlerbirliği, 4-2 kazandığı Yeni Orduspor maçında da 2 fire verdi.
Bugün 11:50 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz