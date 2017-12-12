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Arslanbey, kaptanıyla coştu: 3-2

Liseler Arası Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği Müsabakası F Grubu’nda, Derbent Stadı’nda kıran kırana geçen, bol gollü bir maç vardı.

Arslanbey OSB MTAL, MaşukiyeAL’ı 3-2 mağlup etti. 6 grupta 23 lisenin mücadele ettiği Okullar Arası Genç ErkeklerFutbolİl Birinciliği F Grubu’nda, Özel Kocaeli Ticaret Odası Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Maşukiye Anadolu Lisesi Derbent Stadı’nda karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen müsabakada beden eğitimi öğretmeni Recep Karaaslan’ın çalıştırdığı Arslanbey OSB MTAL, kaptan Burak Kaan Sezgin’in golleriyle Maşukiye AL’ni 3-2 yendi. Maşukiye AL’nin gollerini penaltıdan kaydeden Tunahan’ın takımına yaşattığı gol sevinci ise maçı kazanmak için yeterli olmadı. Maçtan sonra Recep Karaaslan öğrencilerini kutladı, emeklerinin karşılığını aldıklarını kaydetti ve kendilerine desteğini her fırsatta gösteren okul müdürü Özcan Bedel’e teşekkür etti.

GÜÇLÜ BİR KADROSU VAR

Arslanbey OSB MTAL, Emir Tıraş (kaleci), Taner Turan (sağ/stoper), Ahmet Can Tabay(sol/stoper), Tamay Altınkaya(sağ bek), Ömer Faruk Uysal (sol bek), Muhammet Yasir Altunbaş (ön libero), Samet Adıberi (orta saha), Gürkan Kutal (sol açık), Abdullah Karslıoğlu (sağ açık), Tuna Kayıhan (forvet arkası) ve Burak Kaan Sezgin (santrfor-kaptan) ile oyuna başlarken, Abdullah Komay, Furkan Ünsal, Efe Okur, Görkem Bilgiç, Mert Şahin ve Enes Uğraşılan (kaleci) yedek beklerken, Nihat Akbulut sonradan oyuna girerek galibiyet için ter döktü.

Bugün 11:52 TSİ - Spor

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