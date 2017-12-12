Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen farklı meslek gruplarından 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. Firari durumdaki 1 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.
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Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı
Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla farklı meslek gruplarından 10 şüpheli gözaltına alındı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz