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Bugün 12:09 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 12:10 TSİ )

Vatandaş ucuz etten memnun

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, marketlerdeki ucuz et satışında piyasanın oturduğunu, tüketicinin memnun olduğunu, satıcıların piyasayı görebildiğini söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, marketlerdeki ucuz et satışında piyasanın oturduğunu, tüketicinin memnun olduğunu, satıcıların piyasayı görebildiğini söyledi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AA muhabirinin marketlerdeki ucuz et satışına yönelik sorularını yanıtladı. Bu konuda önemli olanın sürdürülebilirlik olduğunu dile getiren Fakıbaba, piyasayı takip ettiklerini, maliyetleri hesapladıklarını aktardı. Fakıbaba, fiyatları arttırabilecekleri gibi azaltabileceklerini de bildirerek, "Bakıyoruz, belki de 14,5 lira değil de 15 lira, 15,5 lira değil de 16 lira yapabiliriz. 50 kuruşlarla yükseltiriz alçaltırız, girdinin durumuna göre. Girdiler ucuzlarsa ucuzlar. Ama girdide artış olursa 29,5 lira, 30 lira olur. Artık piyasa belli. Bu fiyatlar güzel." diye konuştu.

Tüketici memnun

Et fiyatlarının daha aşağı düşüp düşmeyeceğine yönelik soruya ise Fakıbaba, "Fiyatlar aşağı düştüğünde, girdiler azaldığında niye 13,5 lira olmasın. Ama burada girdileri hesap etmek zorundayız. Üreticilere bakmak lazım, üreticiler ne diyor. Kontrol yapmamız lazım. " karşılığını verdi. Fakıbaba, "işlerin çok iyi gitmesi, otun artması, yağışların çok iyi olması, meraların bollaşması halinde fiyatların neden 13,5 lira, 14 lira olmayacağını" sordu. Fakıbaba, piyasanın oturduğunu, tüketicinin memnun olduğunu, satıcıların gittikçe daha güven duyduğunu, piyasayı görebildiğini anlattı. Zamanla et satışı yapan market sayısının artıp artmayacağına yönelik soru üzerine Fakıbaba, amaçlarının et satmak değil, piyasayı regüle etmek olduğuna dikkati çekti.

Ekmek fiyatları

Ekmeğin gramajının düşmesine yönelik uygulamanın 1 Ocak'ta yürürlüğe gireceğinin anımsatılması üzerine Fakıbaba, ekmeğin çöpe gittiğini, ekmekte müthiş israf olduğunu aktardı. Fakıbaba, ekmek fiyatlarının artıp artmayacağına yönelik soruyu yanıtlarken, fiyatların genelde illerde ayarlandığına işaret etti. Fakıbaba, "Tek amacımız var; israfı önlemek. Bu bağlamda fiyatlar da ona göre ayarlanır. " dedi.

Bugün 12:09 TSİ AA - Ekonomi

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