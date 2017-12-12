Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, sabah saatlerinde İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifine ziyarette bulundu. Ziyarette İzmit Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Muzaffer Gürfidan ve yönetimi Vali Aksoy’u kapıda karşıladı. Ziyaretten dolayı mutlu olduğunu belirten Gürfidan, Vali Aksoy’a teşekkürlerini iletti. Vali Aksoy ve kooperatif yönetimi İzmit Sanayi Sitesinde bulunan Boşnak Börekçisinde birlikte kahvaltı yaptı. Sohbet havasında geçen kahvaltının ardından Vali Aksoy ve kooperatif yönetimi birlikte esnafları ziyaret etti. Vali Akoy’u karşılarında gören esnaflar ziyaretten dolayı onur duyduklarını ve mutlu olduklarını dile getirdi. Vali Aksoy, tamirhanelere girerek esnafların yaptıkları işleri ve tezgahlarını yakından inceledi. Esnaf ziyaretinin ardından kooperatif başkanı Gürfidan, Vali Aksoy’u kooperatif binasında ağırladı. Burada da bir süre sanayi esnafları ile sohbet eden Aksoy ve beraberindekiler günün anısına poz verdi.
Bugün 13:07 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:09 TSİ )
Vali Aksoy sanayi esnafını ziyaret etti
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifini ziyaret etti. Sanayicilerle birlikte kahvaltı yapan Aksoy ardından esnafları iş yerlerinde ziyaret etti.
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Bugün 13:07 TSİ - Gündem
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz