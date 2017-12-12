Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:07 TSİ- Gündem ( G : Bugün 13:09 TSİ )

Vali Aksoy sanayi esnafını ziyaret etti

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifini ziyaret etti. Sanayicilerle birlikte kahvaltı yapan Aksoy ardından esnafları iş yerlerinde ziyaret etti.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, sabah saatlerinde İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifine ziyarette bulundu. Ziyarette İzmit Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Muzaffer Gürfidan ve yönetimi Vali Aksoy’u kapıda karşıladı. Ziyaretten dolayı mutlu olduğunu belirten Gürfidan, Vali Aksoy’a teşekkürlerini iletti. Vali Aksoy ve kooperatif yönetimi İzmit Sanayi Sitesinde bulunan Boşnak Börekçisinde birlikte kahvaltı yaptı. Sohbet havasında geçen kahvaltının ardından Vali Aksoy ve kooperatif yönetimi birlikte esnafları ziyaret etti. Vali Akoy’u karşılarında gören esnaflar ziyaretten dolayı onur duyduklarını ve mutlu olduklarını dile getirdi. Vali Aksoy, tamirhanelere girerek esnafların yaptıkları işleri ve tezgahlarını yakından inceledi. Esnaf ziyaretinin ardından kooperatif başkanı Gürfidan, Vali Aksoy’u kooperatif binasında ağırladı. Burada da bir süre sanayi esnafları ile sohbet eden Aksoy ve beraberindekiler günün anısına poz verdi.

Bugün 13:07 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Karaosmanoğlu: Amatör spora ve gençlerimize önem veriyoruz mask
Karaosmanoğlu: Amatör spora ve gençlerimize önem veriyoruz
Çöp konteynırlarına yeşil kalkan mask
Çöp konteynırlarına yeşil kalkan
Şükrü Dilaver'in acı kaybı! mask
Şükrü Dilaver'in acı kaybı!
Serhat Duyar, iyi haberi sosyal medyadan duyurdu mask
Serhat Duyar, iyi haberi sosyal medyadan duyurdu
Outlet Center İzmit’te DEV KAR KÜRESİ mask
Outlet Center İzmit’te DEV KAR KÜRESİ
İTO Başkanı Çağlar 'Payitaht Abdülhamid'de rol almış mask
İTO Başkanı Çağlar 'Payitaht Abdülhamid'de rol almış
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK! mask
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK!
Kar erken geliyor! mask
Kar erken geliyor!
Gencallar kapandı! mask
Gencallar kapandı!
Birol Güven'den memleketi Kocaeli'ye dev yatırım mask
Birol Güven'den memleketi Kocaeli'ye dev yatırım
Evli çiftler dikkat! Artık bu da boşanma sebebi sayılıyor mask
Evli çiftler dikkat! Artık bu da boşanma sebebi sayılıyor
Başvurana 3 bin 400 lira mask
Başvurana 3 bin 400 lira

GALERİ

Hayatını kaybeden gazete patronu son yolculuğuna uğurlandı mask
Hayatını kaybeden gazete patronu son yolculuğuna uğurlandı
Bu kahvehanenin işletmecisi bir kadın... mask
Bu kahvehanenin işletmecisi bir kadın...
3 kişinin yaralandığı kaza kamerada mask
3 kişinin yaralandığı kaza kamerada
11 bin feet’te evlilik teklifi mask
11 bin feet’te evlilik teklifi
Gazetemizde çıkan haber ile gerçek ailesini arıyor mask
Gazetemizde çıkan haber ile gerçek ailesini arıyor
Ramazan ile Melek dünya evine girdi mask
Ramazan ile Melek dünya evine girdi
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR