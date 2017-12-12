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Bugün 13:17 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 14:29 TSİ )

Doç. Dr. Mustafa Güneş’e yeni görev

Doç. Dr. Mustafa Güneş, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki görevine Darıca Farabi Devlet Hastanesi’nde devam edeceğini söyledi.

Yaklaşık 18 aydır yürüttüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki başhekimlik görevinin sona erdiğini belirten Doç. Dr. Mustafa Güneş, Darıca Farabi Devlet Hastanesi’nde başhekimlik görevini üstleneceğini açıkladı. Yaptığı açıklamada ülke ve millet menfaatini kişisel menfaatlerin üstünde tutarak Kocaeli halkına en iyi hizmeti vermeye çalıştığını ifade eden Güneş, “Bir yönetici olarak kurumun menfaatini ve personelin hak ve hukukunu korurken aynı zamanda da hizmet alan vatandaşlarımızın hizmete erişimini kolaylaştırmak amacıyla en iyisi yapmaya çalıştık. Bu süreçte bu görevi en iyi şekilde ifa etmeye çalışırken ister istemez aksaklıklar ve sıkıntılarda yaşadık. Yapılan her güzel iş ve başarılı çalışmalar birlikte çalışmakla iftihar duyduğum ve her zaman duyacağım yönetim ekibime, her başarısızlığın sorumluluğu ise bana aittir” şeklinde konuştu.

"Haksızlığın karşısında dik durduk"

“Her türlü dahili ve harici müdahalelerle karşılaştık ama haksızlığın karşısında dik durduk” diyen Doç Dr. Mustafa Güneş, “İşi ehline veriniz prensibiyle hareket ederek çalışanların kimliğine değil ehliyetine göre hareket ettik, güllerin rengine değil gülün güzelliğini ölçü olarak aldık. Mutlaka her mücadelenin bir bedeli ve karşılığı olmuştur ve olacaktır. Hak ve hukuk mücadelesinin bedeli güzel bir bedeldir. Önemli olan bu güzel vatanımıza ve bu vatanın güzel evlatlarına hizmeti şiar edinip bayrak yarışında bayrağı zirveye taşımaktır. Bu bayrağı taşırken elimiz kesilse kolumuzla, kolumuz kesilse ayaklarımızla, ayaklarımız kesilse dişimizle, dişimiz sökülse dilimizle ve dilimiz kesilse sürünerekten zirveye taşımak bizim görevimizdir. Vatan hizmetinde kırgınlık olmaz fedakarlık olur, ödül beklenmez bedel ödenir. Dolayısıyla devletimizin vereceği her görevi aynı duygu, heyecan ve ilkelerimizden taviz vermeden en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Helallik istedi

İdari görevi süresince her konuda kendilerine olanlara teşekkür eden Güneş, “ İl Sağlık Müdürümüz Sayın Şenol Ergüney ve tüm ekibine, eski İl Sağlık Müdürümüz Mürsel Durmaz ve ekibine, hastanemizin kıymetli tüm çalışma ekibine, tüm hocalarına ve doktorlarına, hemşirelerine, tüm idari personeline, bütün hizmet alım personeline şükranlarımı sunar yine bu süreçte bize yardımcı olan gerçek dostlara ve özellikle her zaman yanımızda olup bize doğru haberciliğin özünü gösteren kıymetli basının mensuplarına özellikle teşekkür eder, hakkınızı helal etmenizi arzu eder bütün kamuoyuna saygı, sevgi ve hürmetlerimi iletirim” açıklamasını yaptı.

Bugün 13:17 TSİ İHA Kocaeli- Sağlık

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