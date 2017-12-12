Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Yerleşkesi’nde 40 üniversite öğrenci, üniversitede yemekhanesinde yedikleri yemekten dolayı zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Mide bulantısı şikayeti olan öğrenciler, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, “Öğle yemeği sonrası bazı öğrencilerimizde mide bulantısı ve kusma şikayeti olmuş. Acilde her müdahale yapıldı. Bazı öğrencilerimizi gördüm, şu anda ciddi şikayetleri olan yok, hepsi iyi. Konuyla ilgili soruşturma açıldı. Gerekli incelemeler hassasiyetle takip edilmektedir” dedi.
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KOÜ'de 40 öğrencinin zehirlenmesi üzerine rektörden açıklama geldi
Kocaeli Üniversitesi’nde yedikleri öğle yemeğinden sonra zehirlenme iddiasıyla hastaneye kaldırılan 40 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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