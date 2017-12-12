MAP Kavaklı’da Erdem Arcan güven tazeledi

Üyelerin ve misafirlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilenBaşkan Erdem Arcan, kongreye misafir olarak katılan dernek başkanlarına, sivil toplum örgütü temsilcilerine ve üyelerekatılımlarından dolayı teşekkür etti.
‘HERKESE TEŞEKKÜRLER’
Arcan, kongreye katılan ve maddi-manevi destek olacaklarını açıklayan MuhtarYaşar Doğan, Selman Yıldırım, Uğur Koştur, Rumeli Türkleri ve Map Hoytag dernek başkanları Recep Altıntip ve Özkan Göçenler'e, tüm üyelere teşekkür etti. Arcan açıklamasının devamında, Adnan Menderes Bulvarıüzerinde bulunan park alanının, spor sahası, çocuk parkı ve çay bahçesi olarak düzenlenip kulübe tahsis edilmesi kararı alan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a da ayrıca teşekkür etti.
MAP KAVAKLI YENİ YÖNETİM KURULU:
ERDEM ARCAN
AVNİ BATMAZ
MUSTAFA KARA
ARİF YENİGÜN
BİROL GÜREŞEN
GÜNGÖR AKÇAY
EŞREF ÜSTÜNTAŞ
CEMİL YENİGÜN
YİĞİT ÖZTÜRK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz