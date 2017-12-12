İstifa eden teknik adam Fatih Kavlak takımla vedalaşırken, dün sabah takımı Yardımcı Antrenör Ercan Ağaçe çalıştırdı. Ağaçe’ye istatik ve analizci Yusuf Öz yardım etti. Kasık sakatlığı bulunan Hamza saha etrafında 20 ve 15 dakika boyunca iki set düz koşu yaparken, antrenmanı yöneticilerden Çağrı Alpaslan da izledi.
Bugün 13:38 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:42 TSİ )
Kocaelispor’u Ağaçe çalıştırdı
Cumartesi günü Başkent temsilcisi Adliyespor ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor’da hazırlıklar sürüyor.
Bugün 13:38 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz