Kocaelispor’u Ağaçe çalıştırdı

İstifa eden teknik adam Fatih Kavlak takımla vedalaşırken, dün sabah takımı Yardımcı Antrenör Ercan Ağaçe çalıştırdı. Ağaçe’ye istatik ve analizci Yusuf Öz yardım etti. Kasık sakatlığı bulunan Hamza saha etrafında 20 ve 15 dakika boyunca iki set düz koşu yaparken, antrenmanı yöneticilerden Çağrı Alpaslan da izledi.