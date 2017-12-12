İzmit Sanayi Caddesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan ve Outlet Center ile 41 Burda AVM arasında yapılan yeni üst geçide Dr. Sadık Ahmet adı verildi. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi’nin girişimleri ile Büyükşehir ve İzmit Belediyesi’nde toplanan başvurular olumlu sonuç almış ve söz konusu köprünün Büyükşehir Kasım Ayı Meclisi’nde “Dr. Sadık Ahmet” adını alması kararlaştırılmıştı. Dr. Sadık Ahmet Üst Geçidi’nin açılış töreni geniş katılımla gerçekleştirildi.

GENİŞ KATILIM

Dr. Sadık Ahmet Üst Geçidinin açılış programına, Dr. Sadık Ahmet’in eşi Işık Ahmet ve oğlu Levent Ahmet, Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, CHP İl Başkan Yardımcısı Selim Yıldız, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, DSP İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım, İl Müftüsü Yusuf Doğan, Batı Trakya’da bulunan kurum, kuruluş ve derneklerin başkan ve yöneticileri, Türkiye’de bulunan Batı Trakya ve Balkan derneklerinin temsilcileri ve yine İzmit’te bulunan Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin katılım gösterdi.

“DAVAYA HİZMET EDECEĞİZ”

Programda konuşan Dr. Sadık Işık’ın eşi Işık Ahmet, “Çok anlamlı bir gün yaşıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza Batı Trakya Türkleri Derneğimize şükranlarımı sunuyorum. Ben Dr. Sadık Ahmet’in yaşadığını görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti var ve daim olsun. Batı Trakya Türkleri orada hayatlarını dolu dolu yaşamaya devam edecekler. Cumhurbaşkanımız Yunanistan ziyaretinde Türklerin büyüklüğünü gösterdi. Orada haksızlığa uğrayan insanların haklarını savundu. Davasına çok sadık bir liderdi. Biz bu davaya hizmet edeceğimize and içtik” dedi.

“HAYIRLI OLSUN”

Programda konuşan Dr. Sadık Ahmet’in eşi Işık Ahmet’in ardından konuşan Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Kocaeli Şube Başkanı Lütfü Bodur, “Son günlerde büyükşehir belediyesinin çok güzel hizmetleri var. Yıllardır Batı Trakya Türklerinin haklarını savunan Sadık Ahmet’in bu kentin ismi yaşasın diye çağrıda bulunduk. Yöneticilerimize bize destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Üst geçidimiz hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

“SADIK AHMET ÖZEL BİR İSİM”

Bodur’un ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bu güzel eser ismiyle de ayrı bir güzellik kazandı. Biz burada Dr. Sadık Ahmet’i analım dedik. Katılan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bu köprülere açılış yapacak kadar zaman bile ayıramıyoruz ama burada özel bir isim için bir araya geldik. Kişiliğiyle, kimliğiyle, zulme boyun eğmemiş bir kardeşimiz için buluştuk. Dr. Sadık Ahmet ismi hep örnek alınacaktır” dedi.

“DR. SADIK AHMET ÖNEMLİ BİR ŞAHSİYET”

Karaosmanoğlu’nun ardından söz alan Vali Hüseyin Aksoy, “Büyüyen ve gelişen Kocaeli’nin trafiğini rahatlatan ve insanlarımızın geçişini sağlayacak olan bu üst geçidin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Dr. Sadık Ahmet çok önemli bir şahsiyet. Batı Trakya’daki Türklerin haklarını korumak adına büyük mücadele veren bir şahsiyet. Bu mücadeleyi yürütenleri unutmamak büyük önem taşımaktadır. O mücadeleler bugün orada yaşayan inşalara geçmişe oranla daha rahat yaşama imkanı verdiğini unutmamak lazım. Tesisin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

ÜST GEÇİDİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Proje kapsamında 60 metre orta açıklığa sahip yaklaşık 140 ton ağırlığında çelik yaya üst geçidi, 2 adet engelli asansörü, 330 metrekare yerinde dökme tartan pist, üst geçit ayaklarında 9+9 = 18 adet 35, 5 metre uzunluğunda 100 cm çapında fore kazık, 245 metreküp beton 110 ton nervürlü donatı çeliği, elektrik aydınlatma çalışmaları, bordür, tretuar vb. çevre düzenleme çalışmaları yapıldı.

DR. SADIK AHMET KİMDİR?

Dr. Sadık Ahmet, 7 Ocak 1947 tarihinde Yunanistan’ın Gümülcine şehrinin Sirkeli köyünde doğdu. Celal Bayar Lisesi’nde tahsil gördü. 1966 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi. Daha sonra Selanik Üniversitesi’ne geçerek öğrenimini burada sürdürdü. 1974 senesinde de fakülteden hekim olarak mezun oldu. Askerlik vazifesinin ardından da 1978’de Batı Trakya’ya dönerek cerrahlık ihtisasına başladı. Bu dönemde Batı Trakya Türkleri’nin toplumsal sorunlarıyla ilgilenmeye başladı. Batı Trakya Türkleri’nin sorunlarını uluslararası kamuoyuna duyurmayı amaçlayarak bir imza kampanyası başlattı. 1990’da bir konuşmasında “Türk” sıfatını kullanmasından dolayı tutuklandı. 1991’de Batı Trakya Türklerini temsil eden Dostluk, Eşitlik, Barış Partisini kurarak genel başkanlığı vazifesini üstlendi. Sadık Ahmet 24 Temmuz 1995’te şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.