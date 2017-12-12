Kocaelispor'a Kurtar – Şerit formülü!

SORUNLAR DAĞ GİBİ…

Kocaelispor’da sezon öncesi Oğuzhan ile gençler Eray Doğan ve Akif Özerli ile anlaşılmaması, askerlik sorunu yaşayan Erol Durbakan, Şenol Yıldırım ve Kadir Gezer’in ayrılmak zorunda kalması, Sinan’ın özel işleri olduğu gerekçesi ile Kocaelispor’da oynayamayacağını belirtmesi, Mesut Özdemir’in de sezonun ilk yarısında forma giyememesi, transfer yasaklısı Kocaelispor’u oldukça müşkül durumda bıraktı.

KADRO DARLIĞI…

Geçen sezon Altay ile 3. Lig Play-Off finali oynayan ve şampiyonluğu Antalya’da gol çizgisi üzerinde bırakan Yeşil Siyahlılar, sezona dar bir kadro ile başladı. Ümit Metin Yıldız ile devam eden Kocaelispor, 1-0’lık Tekirdağ yenilgisinin ardından Yıldız ile yolları ayırdı. Taraftarın çok istediği bu gelişme karşısında Bahri Yavuz’un sitemkâr açıklamaları, camianın kafasını karıştırdı.

AĞACE VE 24 SAAT SONRASI

1. hafta geçici olarak takımın başına gelen Ercan Ağace yönetiminde, Karaköprü’yü 2-1’lik skorla deviren Kocaelispor nefes aldı.24 saat sonra sevilen bir taraftarın, Murat Odabaşı’nın gündeme getirdiği CV’si parlak Fatih Kavlak ile anlaşıldı. Kavlak takımla 2 antrenmana çıktıktan sonra, Yeşil Siyahlılar 27 Eylül’de Aydın’dan 1-0’lık galibiyet ile döndü. Ancak o gün bu gündür kimsenin yüzü gülmedi. Ekim ve Kasım ayları ile birlikte Aralık’ın ilk yarısı galibiyetsiz geçti.

İYİ MÜCADELENİN KARŞILIĞI OLMUYOR

Sınırlı ofans gücü olan Kocaelispor, Arsin karşısında son dakika golüyle 2 puan kaybetti. Tarsus deplasmanında uzatmada gelen penaltı golüyle 1 puanı kurtardı. Osmaniye ve Payas maçlarında, Arsin maçında olduğu gibi oyunun mutlak hakimi olmasına karşın mücadeleler galibiyet getirnedi. Çorum’da bireysel hatalar canımızı yaktı. Berabere biten Elaziz maçında düşüş devam etti ve evimizde özellikle ikinci yarıda çok etkisiz kaldık. Cizre maçında takım resmen dip yaptı ve 2-0’lık yenilgiyle İzmit’e döndük.

YILLAR SONRA SIRT DÖNÜLDÜ

Düzyurt maçında galibiyet kaçtı ve 2 basit golle maç 2-2 sona erdi. Kızılcabölük deplasmanında 95’te penaltıdan yediğimiz golle 2 puanı Denizli’de bıraktık. Karacabey maçında 5 önemli eksikle iyi mücadele etmemize karşın, işi bitiremediğimiz için maç 0-0 sona erdi. Büyükçekmece Tepecik maçında ise sezonun en kötü futbolu ve ardından alınan 1-0’lık yenilgi bardağı taşırdı. Taraftar yıllar sonra takıma sırtını döndü.

İKİ TARAFIN HAYRI

4 haftadır istifa etmesi istenen Kavlak ile yönetim bir arada geldi, iki tarafın da hayrı için ayrılığın doğru olacağına kanaat getirdi. Açıklamada “Teknik Direktörümüz Fatih Kavlak ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede kan değişikliğinin maç sonuçlarına olumlu yansıyabileceği değerlendirilerek, Kocaelispor menfaatleri gereği görevi bırakmasına karşılıklı olarak karar verilmiştir. Vermiş olduğu hizmetler ve iyi niyetli çabası için hocamıza teşekkür eder, kariyerinde ve yaşamında başarılar dileriz” denildi.

HAYIRLI OLSUN

Kavlak, kariyer halkasına kötü bir Kocaelispor karnesi ekledi. Sonuçlar iyi olmadığı zaman kimse mücadeleyi konuşmayacağı için, Fatih Kavlak Kocaelispor’da başarısız oldu. Takımı cumartesi günkü Adliyespor maçına Ercan Ağaçe hazırlayacak. Kocaelispor için hayırlı olsun!

CAMİA KURTAR’I SEVİYOR!

Kocaelispor’un devre arası kampına kadar yeni teknik adamını belirlemesi bekleniyor. İsmi geçen teknik adamların başında kısa bir süre önce eşini toprağa veren eski teknik adamlardan Güvenç Kurtar geliyor. Kurtar’ın Fevziye Camii’ndeki cenazede de görüldüğü gibi camia tarafından çok sevildiği gerçeği ortaya çıktı. Kurtar da manevi olarak kendisine güç veren İzmit halkına teşekkür etti. Geçen sezon Beylerbeyi’ni çalıştıran ve 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 de yenilgi alan Kurtar, Kırmızı Yeşilli ekibi ligde tutamadı ve Beylerbeyi geçen sezon 38 puanla BAL’a düştü. Yeşil Siyahlı yönetim ile diyalogları iyi olan Kurtar’ın, Kocaelispor’a değişik bir formülle gelme ihtimali var.

ÖRENGÜL, FERHATOĞLU, ÖĞÜTVEREN

Genel olarak bakıldığında Kurtar-Şerit formülü ağır basarken, A Spor’da yorum yapan Kurtar’ın maliyeti de hesap ediliyor. Kurtar gelirse kesin dönecek olan Melo Mesut ve dönmesi gündemde olan Sinan Pektemek avantajı olacak. Bu arada sosyal medyada sürekli similer ortaya atılıyor. Kulislerde ismi geçen teknik adamlar arasında yıllarca BAL’da Kağıtspor ve Hereke Yıldızspor’u çalıştıran, adı son olarak Gölcükspor ile anılan Yusuf Örengül, yetenek avcısı, şehrin en üretken isimlerinden 1937 Seka’nın teknik direktörü Nejat Ferhatoğlu, Kocaeli Güneşspor’da şampiyonluk yaşayan, geçen sezon Nusretiyespor ile iyi bir yıl geçiren, son olarak Dilovası’nı çalıştıran Ufuk Öğütveren bulunuyor.