Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros, müşterilerinin market alışverişlerini yaparken Milli Piyango yılbaşı biletlerini de hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde alabilmeleri için kasalarında bilet satışına başladı. 61 milyon TL'lik büyük ikramiyesiyle yılbaşı biletleri Migros, 5M, Migros Jet ve Macrocenter mağazalarında yerini aldı. Nakit ve kredi kartı ile ödeme seçenekleri bulunan yılbaşı biletleri mağaza kasalarından temin edilebilir. Biletlerin kredi kartı ile satın alımlarında komisyon alınmayacak ve taksitlendirme yapılmayacak. Milli Piyango yılbaşı biletleri 31 Aralık'a kadar Türkiye çapındaki mağazalarında talihlilerini bekliyor.
Bugün 14:03 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:04 TSİ )
Yılbaşı biletleri Migros'ta
Milli Piyango 2018 yılbaşı biletleri Migros, Migros Jet ve Macrocenter mağazalarında satılmaya başlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz