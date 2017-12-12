Yılbaşı biletleri Migros'ta

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros, müşterilerinin market alışverişlerini yaparken Milli Piyango yılbaşı biletlerini de hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde alabilmeleri için kasalarında bilet satışına başladı. 61 milyon TL'lik büyük ikramiyesiyle yılbaşı biletleri Migros, 5M, Migros Jet ve Macrocenter mağazalarında yerini aldı. Nakit ve kredi kartı ile ödeme seçenekleri bulunan yılbaşı biletleri mağaza kasalarından temin edilebilir. Biletlerin kredi kartı ile satın alımlarında komisyon alınmayacak ve taksitlendirme yapılmayacak. Milli Piyango yılbaşı biletleri 31 Aralık'a kadar Türkiye çapındaki mağazalarında talihlilerini bekliyor.