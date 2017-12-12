Maça bak maça!

Kocaeli Amatör Süper Futbol Ligi B Grubu’nda çarşamba mesaisi heyecanı yaşanıyor. Lider Sultanorhan dinlenirken, ikinci sıradaki Kartepe Suadiye, üçüncü sırada yer alan İlimtepe FK’ya konuk olacak. Körfez Esentepe’deki maç 19.15’te başlayacak. Günün diğer maçlarında 4. Sıradaki Derince Sırrıpaşa, son sıradaki Başiskele Belediye’yi Derince’de ağırlayacak. Kandıra GB. Belediye-Tavşancıl, Kandıra Stadı’nda kapışacak. Maç 19.15’te başlayacak. Dilovası,1937 Seka maçı 19.15’teb aşlayacak ve Salih Gün Stadı’nda oynanacak. Kartepe Belediye-Değirmendere maçı ise saat 19.00’da başlayacak ve Arslanbey Stadı’nda oynanacak.