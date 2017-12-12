Kocaeli Amatör Süper Futbol Ligi B Grubu’nda çarşamba mesaisi heyecanı yaşanıyor. Lider Sultanorhan dinlenirken, ikinci sıradaki Kartepe Suadiye, üçüncü sırada yer alan İlimtepe FK’ya konuk olacak. Körfez Esentepe’deki maç 19.15’te başlayacak. Günün diğer maçlarında 4. Sıradaki Derince Sırrıpaşa, son sıradaki Başiskele Belediye’yi Derince’de ağırlayacak. Kandıra GB. Belediye-Tavşancıl, Kandıra Stadı’nda kapışacak. Maç 19.15’te başlayacak. Dilovası,1937 Seka maçı 19.15’teb aşlayacak ve Salih Gün Stadı’nda oynanacak. Kartepe Belediye-Değirmendere maçı ise saat 19.00’da başlayacak ve Arslanbey Stadı’nda oynanacak.
Bugün 14:04 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:05 TSİ )
Maça bak maça!
Süper B’de çarşamba mesaisi heyecanı yaşanıyor… Lider dinleniyor, takipçileri kapışıyor…
Bugün 14:04 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz