Metin gitti Köprücü geldi

İki sezondur takımın başında olan Erkan Metin istifa edince, daha önceki yıllarda Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, Edirnespor, Mersin Basketbol Kulübü, İstanbul DSİ gibi birçok kulüpte çalışmış başarılı Antrenör Mert Köprücü göreve getirildi. Köprücü, 1977 İzmit doğumlu.