İki sezondur takımın başında olan Erkan Metin istifa edince, daha önceki yıllarda Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, Edirnespor, Mersin Basketbol Kulübü, İstanbul DSİ gibi birçok kulüpte çalışmış başarılı Antrenör Mert Köprücü göreve getirildi. Köprücü, 1977 İzmit doğumlu.
Bugün 14:04 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:06 TSİ )
Metin gitti Köprücü geldi
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde ilimizi temsil eden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımında da kan değişikliğine gidildi.
Bugün 14:04 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz