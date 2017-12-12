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Bilgi Köprüsü minikleri engellileri daha iyi anladı

Engelliler Günü’nü bir haftaya yayan Bilgi Köprüsü Kids Anaokulu’nun minikleri anlamlı etkinliklere imza attı.

BİLİNGUAL eğitim sistemi ile çift yabancı dil eğitiminde lider olan Bilgi Köprüsü Kids Anaokulu, öğretmenler rehberliğinde, velilerin de desteğiyle Engelliler Günü’nü bir haftaya yaydı. Okul yetkilileri amaçlarının bu tür etkinlikleri sadece o gün değil, hayat felsefesi olarak benimsetebilmek olduğunu belirtti.

REHABİLİTASYONMERKEZİ’NE GİDİLDİ

İlk olarak 5 yaş grubu Sevgi Çocukları sınıfı, arkadaşları Kıvanç Çoban’ın annesinin çalıştığı Özel Ümmü Kumru Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Engelli çocukların yaşadığı zorlukları anlatabilmek için Hande Çoban’ın hazırladığı ortam çocuklar tarafından ilgi ile izlendi ve uygulandı.

ÇOCUKLARLABİRLİKTE EĞLENDİLER

Bilgi Köprüsü minikleri, Görme Engelliler Derneği (GÖRSEM)’in Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nin küçük salonunda düzenlediği mini konsere de katıldı. Mini konserin sonunda ‘Engel beyinlerde olmasın, fiziki engellerin aşılabileceğini sizler bize gösterdiniz’ diyen Okul Müdürü Fikret Kaya, çocukların ve kurumun bağışını GÖRSEM’E sunarak teşekkür etti.

“DUYGUSAL GELİŞİMLER ÖNEMLİ”

Okul müdürü Kaya, çocukların bu yaşta sosyal ve duygusal gelişimlerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Başkalarının duygularını fark edebilen, gerektiğinde yardıma hazır, çevresindeki olgu ve olaylara, davranışlara duyarlı çocuklar yetiştirmeye özen gösteriyoruz” dedi.

Bugün 14:06 TSİ - Eğitim

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