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Yazıcı: Kadınlar kesinlikle siyasette bulunmalı

AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak seçilen Betül Yazıcı ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, “Özveriyle çalışan kadınlar kesinlikle siyasette bulunmalıdır” dedi

AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanlığına seçilen Betül Yazıcı ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Başkan Betül Yazıcı ve yönetimini ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi. Ziyarette Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan ile Teşkilat Başkanı Ali Erdem de hazır bulundu.

“ÖZVERİYLE ÇALIŞIYORLAR”

Ziyarette konuşan İlçe Başkanı Hasan Ayaz, kadınların her alanda olduğu gibi siyasette de bulunmasının çok önemli olduğunun altını çizerek, “Kadın kollarımız teşkilatımızın en önemli kademelerinden birisidir. Büyük fedakarlıklarla, özverili bir şekilde çalışıyorlar. Bundan sonra da aynı özveri ve fedakarlıkla çalışacaklarına inanıyorum. Kadın elinin değdiği her yerde nezaket ve zarafet vardır. Bu nedenle kadınlar kesinlikle siyasette bulunmalıdır” dedi.

Bugün 14:07 TSİ - Siyaset

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