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Kroman Çelik öğrencileri çömlek yapmayı öğrendi

Kroman Çelik İlkokulu öğrencileri, geleneksel el sanatlarından çömlek yapımını öğrendi ve uyguladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı projesi olan çömlek yapımı, sanatçı Osman Yıldız tarafından Kroman Çelik İlkokulu öğrencilerine, velilerine, öğretmen ve idarecilerine uygulamalı olarak tanıtıldı. Her öğrenci önce kilin nasıl işlenerek çömlek haline geldiğini gördü, sonra kendisi uygulayarak istediği çömleği yaptı.

VELİLER DE KATILDI

Şehir ortamında çamur bulamadıkları için yeteneklerini geliştiremeyen öğrenciler fırsatı değerlendirerek hem çömlek yaptılar, hem de kilden çeşitli hayvan figürleri yaparak keyifli anlar yaşadılar. Merak eden veliler de etkinliğe katılarak Okul Müdürü Zihni Aydın’a teşekkür ettiler.

Bugün 14:08 TSİ - Eğitim

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