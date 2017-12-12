Kroman Çelik öğrencileri çömlek yapmayı öğrendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı projesi olan çömlek yapımı, sanatçı Osman Yıldız tarafından Kroman Çelik İlkokulu öğrencilerine, velilerine, öğretmen ve idarecilerine uygulamalı olarak tanıtıldı. Her öğrenci önce kilin nasıl işlenerek çömlek haline geldiğini gördü, sonra kendisi uygulayarak istediği çömleği yaptı.
VELİLER DE KATILDI
Şehir ortamında çamur bulamadıkları için yeteneklerini geliştiremeyen öğrenciler fırsatı değerlendirerek hem çömlek yaptılar, hem de kilden çeşitli hayvan figürleri yaparak keyifli anlar yaşadılar. Merak eden veliler de etkinliğe katılarak Okul Müdürü Zihni Aydın’a teşekkür ettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz