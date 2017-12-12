AKP’li Şeker, Körfez’i turladı

İlçede çeşitli temaslarda bulunan Şeker, ilk ziyaretini AKP İlçe teşkilatına yaptı. Burada yapılan kongre ile ilçe başkanlığına seçilen Şener Söğüt ve yönetimini tebrik eden milletvekili Şeker, “Çıtayı daha da yukarıya çıkaracağınızdan eminim” ifadelerini kullandı.

KÖRFEZ’İN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ

Daha sonra ilçe başkanı Şener Söğüt ve belediye başkanı İsmail Baran ile birlikte ilçedeki sivil toplum kuruluşlarını dolaşan Şeker, karşılaştığı vatandaşlarla da kısa süreli sohbet etti. Körfez Karadenizliler Derneği’ne konuk olan AKP’liler, Körfez ve Kocaeli’nin çehresinin değiştiğini belirtti. Şeker, beraberindekilerle birlikte ilçede taziye ziyaretleri de yaptı.