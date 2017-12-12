Olay, dün akşam saatlerinde, Şehitler Mahallesi 1 Mart Caddesi üzerinde meydana geldi. Serdar Çelik yönetimindeki 41 GA 850 plakalı otomobil, alışveriş yaptıktan sonra evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Muzaffer Çiftçi'ye çarptı. Çiftçi çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Kazayı görenler, yardıma koşarken, sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Çiftçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. 3 çocuk babası Muzaffer Çiftçi'nin cenazesi, morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün 14:16 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 14:22 TSİ )
Karşıdan karşıya geçerken canından oldu!
Gölcük'te, yolun karşısına geçmeye çalışan Muzaffer Çiftçi (47), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
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Bugün 14:16 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz