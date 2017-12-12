Karşıdan karşıya geçerken canından oldu!

Olay, dün akşam saatlerinde, Şehitler Mahallesi 1 Mart Caddesi üzerinde meydana geldi. Serdar Çelik yönetimindeki 41 GA 850 plakalı otomobil, alışveriş yaptıktan sonra evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Muzaffer Çiftçi'ye çarptı. Çiftçi çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Kazayı görenler, yardıma koşarken, sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Çiftçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. 3 çocuk babası Muzaffer Çiftçi'nin cenazesi, morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.