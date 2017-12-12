Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:23 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:28 TSİ )

Fiyat artışı yapmayan Toyota Plaza “Kocaeli Kaya”, MTV’yi de karşılıyor

Yılın son kampanyasında Toyota Plaza Kocaeli Kaya’dan benzersiz avantajlar…

Yılın son kampanyasında yükselen kurlara rağmen fiyat artışı yapmayan Toyota Plaza Kocaeli Kaya, aralık ayında satın alınacak tüm modellerinin Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni (MTV) karşılayacak. Yeni yıla yeni bir Toyota modeli ile girmek isteyenler için fiyatları sabit tutulan kampanyada, ayrıca üretimde Türkiye’nin gururu olan C-HR Hybrid için kasım fiyatlarına ek olarak 3 bin TL’lik indirim de bulunuyor. Toyota Plaza Kocaeli Kaya’nın Aralık kampanyasında Yaris 57 bin 250, Corolla 67 bin 950, Auris 68 bin 300 ve Toyota C-HR 101 bin 100 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

TAKAS İMKANI DA BULUNUYOR

Toyota Plaza Kocaeli Kaya’nın aralık kampanyasında yüzde 1,37 ile başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri bulunuyor. Aralık kampanyasından yararlananlar, diledikleri takdirde ödemelerine 2018 yılının haziran ayında başlayabilecekler. Ayrıca, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota Plaza Kocaeli Kaya’da “takas” imkanı da bulunuyor.

Bugün 14:23 TSİ - Ekonomi

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yılbaşı biletleri Migros'ta mask
Yılbaşı biletleri Migros'ta
Assan Alüminyum yeni logosunu tanıttı mask
Assan Alüminyum yeni logosunu tanıttı
Araç muayenesinde yeni ücretler belli oldu mask
Araç muayenesinde yeni ücretler belli oldu
Outlet Mağazacılar Günü’nü kutladı mask
Outlet Mağazacılar Günü’nü kutladı
Outlet Mağazacılar Günü’nü kutladı mask
Outlet Mağazacılar Günü’nü kutladı
Assan Hanil’e, engelli istihdamı için ödül! mask
Assan Hanil’e, engelli istihdamı için ödül!
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK! mask
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK!
Kar erken geliyor! mask
Kar erken geliyor!
Gencallar kapandı! mask
Gencallar kapandı!
Birol Güven'den memleketi Kocaeli'ye dev yatırım mask
Birol Güven'den memleketi Kocaeli'ye dev yatırım
Evli çiftler dikkat! Artık bu da boşanma sebebi sayılıyor mask
Evli çiftler dikkat! Artık bu da boşanma sebebi sayılıyor
Başvurana 3 bin 400 lira mask
Başvurana 3 bin 400 lira

GALERİ

Hayatını kaybeden gazete patronu son yolculuğuna uğurlandı mask
Hayatını kaybeden gazete patronu son yolculuğuna uğurlandı
Bu kahvehanenin işletmecisi bir kadın... mask
Bu kahvehanenin işletmecisi bir kadın...
3 kişinin yaralandığı kaza kamerada mask
3 kişinin yaralandığı kaza kamerada
11 bin feet’te evlilik teklifi mask
11 bin feet’te evlilik teklifi
Gazetemizde çıkan haber ile gerçek ailesini arıyor mask
Gazetemizde çıkan haber ile gerçek ailesini arıyor
Ramazan ile Melek dünya evine girdi mask
Ramazan ile Melek dünya evine girdi
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR