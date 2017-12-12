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Bugün 14:29 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:34 TSİ )

1.Küme Ave B’de ateşli çarşamba

Kocaeli 1.Amatör Küme Futbol Ligi A ve B gruplarında hafta içi mesaisi yaşanıyor. A grubunun tamamı, B grubunun 3 maçı yarın oynanacak. B grubuna dahil diğer iki maç ise Perşembe günü…

A GRUBU’NDA PAŞA DERBİSİ…

A Grubu lideri Bağdatspor ile Play-Off’u zorlayan Başaranspor, müthiş maçta karşı karşıya gelecek. Mücadele 19.15’te başlayacak ve Vinsan Sun’i Çim Sahasında oynanacak. Günün diğer maçlarında Yavuz Selim-Çerkeşli, Asarköy-Alikahya Belediye, Başiskele Damlar-Yavuzspor karşı karşıya gelecek.

B GRUBU’NDA ÜÇ MAÇ VAR…

B Grubu’nda ise yarın üç, Perşembe günü de iki maç var. Yarınki maçlarda lider Hidropaks Gebze Tayfunspor, amansız takipçilerinden Uzuntarla Belediye’yi ağırlayacak. Maç 19.15’te başlayacak ve Metin Oktay Stadı’nda oynanacak. Diğer maçlarda ise Bağçeşme, Çayırova Serhat deplasmanında, Şirinköy MAP Şener deplasmanında sahaya çıkacak. Perşembe günkü maçlarda Bahçecik Çamlıtepe, Hisareyn-Kadıköy kapışacak.

GÜNÜN PROGRAMI:

1 KÜME A GRUBU MAÇLARI (YARIN):

ÇEN.PLAJYOLU-KÖRFEZ ESEN 19.00 AVNİ KALKAVAN STADI

GEBZE YAVUZ SELİM-ÇERKEŞLİ 19.00 BEYLİKBAĞI STADI

GÖLCÜK ASARKÖY-ALİKAHYA BLD.19.15 KAVAKLI STADI

BAŞİSKELE DAMLAR-YAVUZ 19.15 Ş.BNB.ARSLAN KULAKSIZ

BAĞDAT SPOR-B.BAŞARAN 19.15 K.B.Ş.BLD.VİNSAN SUNİ ÇİM

1. KÜME B GRUBU MAÇLARI (YARIN):

ÇAYIROVA SERHAT-BAĞÇEŞME19.30 ŞEKERPINAR STADI

HİDROPAKS G.TAYFUN UZUNTARLA B.19.15 METİN OKTAY STADI

MAP ŞENER GÖLCÜK ŞİRİNKÖY 19.15 M. ALİ KAĞITÇI STADI

1.KÜME B GRUBU MAÇLARI (PERŞEMBE):

BAHÇECİK ÇAMLITEPE 19.15 Ş.BNB. ARSLAN KULAKSIZ

HİSAREYN KADIKÖY SPOR 19.15 KAVAKLI STADI

Bugün 14:29 TSİ - Spor

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