Çok acil A RH negatif kana ihtiyaç var!

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için Çok Acil A RH (-) Negatif kan gerekmektedir. Kan vermek isteyenler 0532 630 66 96 numaradan İlkay Yıldızlı'ya ulaşabilirler.