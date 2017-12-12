Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için Çok Acil A RH (-) Negatif kan gerekmektedir. Kan vermek isteyenler 0532 630 66 96 numaradan İlkay Yıldızlı'ya ulaşabilirler.
Bugün 14:41 TSİ- Sağlık ( Güncelleme : Bugün 14:42 TSİ )
Çok acil A RH negatif kana ihtiyaç var!
Acil A RH negatif (-) kana ihtiyaç var!
Bugün 14:41 TSİ - Sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz