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Karadeniz rüzgarı İzmit’te esecek

Karadenizliler 16 Aralık Cumartesi akşamı Karadeniz özel gecesinde İzmit’te buluşuyor. Gecede Karadenizli sanatçı Recebimin yanı sıra sürpriz sanatçıların da sahne alacağı ve Karadeniz yemeklerinin verileceği öğrenildi.

Karadenizlilerin Buluşma Gecesi’nin organizasyonunu üstlenen Global Medya’nın sahibi Tahsin Keskin’in verdiği bilgilere göre, gecede Karadeniz müziğinin prensi Recebim ve sürpriz sanatçılar sahne alacak.

Muhteşem bir Karadeniz gecesine hazır mısınız?

Zengin Karadeniz menüsü Kara Lahana, Mısır Ekmeği, Rize Kavurması, Kabak Tatlısı ile hem Karadeniz yemeklerine hem de Karadeniz müziğine doyacaklarını belirten Tahsin Keskin şöyle devam etti: ‘’Şehir ayrımı yapılmadan tüm Karadenizlileri kapsayan muhteşem bir gece olacak.

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Tüm Karadenizlileri hatta Karadenizli olmayan ama Karadeniz’i, Karadeniz müziğini, Karadeniz yemeklerini seven herkesi gecemize bekliyoruz. 220 kişilik yerimiz bulunuyor. Duyuru yaptıktan sonra iki gün içinde biletlerin yarısından fazlası satıldı zaten. Şu an için sadece 100 adet biletimiz kaldı. Bunun için gecemize katılmak isteyenler biletlerini bir an önce alsınlar. Bu gecede Muhteşem bir Karadeniz gecesine hazır olun’’dedi.

Fix Menü 80 Lira

Fix menünün uygulandığı gecede kişi başı bilet fiyatı 80 lira olarak belirlendi. 16 Aralık Cumartesi akşamı Köseköy’deki Etçi Beyler VIP Salonunda gerçekleştirilecek gece saat 20:00 de başlayacak.Bilet ve rezervasyon için 0542 505 02 41 nolu telefonu arayabilirsiniz.

Bugün 14:53 TSİ - Yaşam

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