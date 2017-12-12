İş dünyası büyümeden memnun

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1 büyümesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yüzde 11.1’lik rekor büyümeye yönelik değerlendirmesinde, son 6 yılın rekorunun kırıldığını aktaran Zeytinoğlu, “Üçüncü çeyrekte Türkiye, dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi oldu. Büyümede tarihi zirve sevinç yarattı. Bundan sonra en büyük beklentimiz; güçlü büyümenin yatırıma ve istihdama dönüşmesini görmektir” ifadelerini kullandı.

“ARTIŞ DEVAM EDECEKTİR”

Makine teçhizat yatırımlarında da üçüncü çeyrekte yakalanan artışın sürekliliğini korumasını ve gelecek dönemde devam etmesini umduklarını dile getiren Zeytinoğlu, sanayi üretimi olmadan kalkınmanın olmadığına işaret etti. Üçüncü çeyrekte büyümeye sanayi, hizmet, inşaat gibi her alandan katkı gelmiş olmasının büyümenin kalitesi yönünden önemli olduğunun altını çizen Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

HER SEKTÖRDEN KATKI

“Yılın üçüncü çeyreğinde imalat sanayisinde yüzde 14.8, inşaatta yüzde 18.7 ve hizmet sektöründe yüzde 20.7 büyüme kaydedildi. Tarım hariç büyümenin dengeli olduğunu görüyoruz. Sadece tarım sektörü yüzde 2.8 ile düşük bir büyüme sergiledi. Fakat biz tarımı da çok önemsiyoruz ve önümüzdeki yıl Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ile tekrar gündemimize gireceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan ihracat yüzde 3.53, ithalat yüzde 3.19 ile net dış ticaretin 0.34’lük pozitif katkısı son derece sevindiricidir. İhracatın üretimden istihdama önemli katkısı olduğunu biliyoruz.” Zeytinoğlu, dayanıklı tüketim mallarındaki üçüncü çeyrek değişim oranının yüzde 31.1 ile oldukça dikkati çekici seviyede olduğunu vurguladı.

“BÜYÜME 4. ÇEYREKTE DE SÜRECEK”

KSO Başkanı Zeytinoğlu, yılın son çeyreğine ilişkin değerlendirmesinde ise şu açıklamalara yer verdi: “Dördüncü çeyrek öncü göstergeler de ekonomik büyümenin devam edeceğini gösteriyor. Geçtiğimiz cuma günü açıklanan sanayi üretim verisi henüz erken olmakla birlikte son çeyrekle ilgili büyüme beklentimize katkı verdi. Yılın son çeyreğinde yüzde 5-6 arası ve tamamında ise yüzde 7 civarı bir büyüme ile yılı kapatacağımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.