Semt Kocaeli’de tanıtım günü

'Ulusal Mimarlık Ödülü’ sahibi Mimar Cem Sorguç’un yalın tasarımında öne çıkan bahçe dubleksleri ile ilgili örnek ev, doğayla bütünleşen özel peyzajlı bahçesi, her metrekaresi işlevsel kat planı ve inşaat kalitesiyle, Pekdemir’in Semt Kocaeli’de kurguladığı prestij ve ayrıcalığı yansıtıyor.
TANITIM BUGÜN
Pekdemir İnşaat’ın, Semt Kocaeli Satış Ofisi’nin yanında inşa ettiği örnek bahçe dubleksi daire, seçkin markaların ürünlerinden oluşan dekorasyon tasarımıyla da, projede müstakil bir yaşam düşleyenlerin hayallerine ışık tutuyor. 5+1 bahçe dubleksi örnek evinin tanıtımı bugün Kandıra yolu üzerinde Çayırköy merkezindeki satış ofisinde yapılacak. Tanıtım toplantısı bugün saat 10.30’daki basın toplantısının ardından gerçekleşecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz