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13 Aralık 2017- Ekonomi ( G : Bugün 15:41 TSİ )

Semt Kocaeli’de tanıtım günü

Pekdemir İnşaat, konutta “yeni lüks” standartlarına öncülük eden projesi Semt Kocaeli’de, villa konforu sunan örnek 5+1 bahçe dubleksini tamamlayarak, müşterilerinin beğenisine sundu.

'Ulusal Mimarlık Ödülü’ sahibi Mimar Cem Sorguç’un yalın tasarımında öne çıkan bahçe dubleksleri ile ilgili örnek ev, doğayla bütünleşen özel peyzajlı bahçesi, her metrekaresi işlevsel kat planı ve inşaat kalitesiyle, Pekdemir’in Semt Kocaeli’de kurguladığı prestij ve ayrıcalığı yansıtıyor.

TANITIM BUGÜN

Pekdemir İnşaat’ın, Semt Kocaeli Satış Ofisi’nin yanında inşa ettiği örnek bahçe dubleksi daire, seçkin markaların ürünlerinden oluşan dekorasyon tasarımıyla da, projede müstakil bir yaşam düşleyenlerin hayallerine ışık tutuyor. 5+1 bahçe dubleksi örnek evinin tanıtımı bugün Kandıra yolu üzerinde Çayırköy merkezindeki satış ofisinde yapılacak. Tanıtım toplantısı bugün saat 10.30’daki basın toplantısının ardından gerçekleşecek.

13 Aralık 2017 - Ekonomi

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