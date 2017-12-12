Kocaeli'deki FETÖ/PDY davasında karar

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanığa, 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuklu sanık eski öğretmen Adem Tekinel (39) ve avukatı Gökçe Yıldız katıldı. Sanık Tekinel savunmasında suçsuz olduğunu ileri sürerek, FETÖ ile hiçbir bağlantısının olmadığını ileri sürdü. Öğretmenlikten ihraç edilince iş aradığını ancak hakkında FETÖ soruşturması olduğu için kimsenin kendisine iş vermediğini belirten Tekinel, "Bu nedenle ailece Yunanistan'a kaçmayı düşündüm. Gebze ilçesinde insan kaçakçılığı yapan bir kişiyle irtibat kurdum. Bizi Yunanistan'a kaçırması için kendisine para verdim ancak başaramadım, yakalandım." diye konuştu.

"BYLOCK KULLANMADIM"

İddianamede adı geçen, Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında tutuklu yargılanan eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren'i tanımadığını ve kod adının olmadığını öne süren Tekinel, savunmasında şunları söyledi: "ByLock kullanmadığım için Hayrettin İmren'in ifadesinde adı geçen Mahmut Salık ile ByLock üzerinden yazışma yapmadım. 'Maksut' kod adlı birini tanımıyorum. Benim FETÖ kapsamında hiçbir görevim olmamıştır. Mahrem abilik yapmadım. İmren'in ifadesinde adı geçen Hasan Altıntepe, Darıca ilçesinde FETÖ'ye bağlı olduğu için kapatılan Özel Fatih İlköğretim Okulunda çocuğumun öğretmeniydi. 'Bekir' kod adını kullandığını bilmiyorum. İddianamede adı geçen diğer kişilerle ByLock üzerinden yazışmadım. Benim 'medya' kullanıcı adı ile açılmış ByLock hesabım yoktur. KPSS sorularının çalınmasıyla ilgili herhangi bir soruşturma geçirmedim."

KANSER HASTASI BERAATİNİ İSTEDİ

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık Tekinel, uzun süredir tutuklu olduğunu ve kanser hastalığının bulunduğunu belirterek, tahliyesini ve beraatini istedi. Sanık avukatı Yıldız, müvekkilinin örgüt kurma ve yönetme suçlamasıyla yargılandığını ancak iletişim bilgilerinden dolayı yargılama yapıldığını savunarak, "Müvekkilim örgüt kurucusu veya yöneticisi değildir. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısıyla Bank Asya'ya para yatırmamıştır. Hesaplar incelendiğinde, örgüt liderinin talimatından çok sonra yatırılan para olduğu görülecektir. Müvekkilim kanser tedavisi görmektedir fakat tutuklu olduğu için hastalığı ilerlemektedir. Tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapse mahkum ettiği sanık Adem Tekinel'in, tutukluluk halinin devamına karar verdi.