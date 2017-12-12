Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:01 TSİ- Gündem ( G : Bugün 16:57 TSİ )

Akmeşe’de doğalgaz çalışmalarında sona gelindi

İzmit Akmeşe sakinlerinin yıllardır beklediği doğalgaz özlemi nihayet sona eriyor. Yaklaşık 5 ay önce başlayan çalışmalarda sona gelindi. 700 hanenin bulunduğu Akmeşe’de önümüzdeki aylarda doğalgaz verilebilecek.

İzmit’in en uzak mahallelerinden olan Akmeşe Cumhuriyet ve Atatürk Mahalleleri yıllardır özlemini sürdükleri doğalgaza nihayet kavuşuyor. Yıllardır altyapı maliyetleri bahane edilerek doğalgaz kullanımından mahrum bırakılan Akmeşe’de çalışmalar Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve İZGAZ’ın ortaklaşa protokolü ile yaklaşık 5 ay önce başlamıştı. Yaklaşık 700 hanenin bulunduğu ve ortalama 3 bin kişinin yaşadığı Akmeşe Atatürk ve Cumhuriyet Mahallelerinde çalışmalar son evrelerine girdi.

Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz

Atatürk Mahallesinde çalışmaların tamamen bittiğini belirten mahalle muhtarı Refik Akyüz, “Doğalgaz 4 - 5 senedir gündemdeydi. Karaosmanoğlu söz vermişti. Buraya koyulması gereken cihaz fazla maliyetli olduğu için gecikti. Şuanda çalışmaları İzmit, Büyükşehir ve İZİGAZ ortaklaşa yapıyor. İZGAZ boruları döşüyor işçilik dahil diğer işleri Büyükşehir ve İzmit Belediyeleri yapıyor. Orhaniye’den Köseköy’e hat çekilmişti, bizim buraya gelen hat da oradaki ana hattan alındı. Atatürk Mahallesinde bütün çalışmalar bitti. Cumhuriyet Mahallesinde de işler az kaldı. Yaklaşık bir ay içinde evlere verilmeye başlanacak. Sultaniye (Kervansaray) ve Balören Köyüne de buradan verilecek. Halk memnun, evlerde doğalgaz dönüşümü başladı. Herkes teşekkür ediyor. Mahalle muhtarı olarak emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bugün 16:01 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Vali Aksoy sanayi esnafını ziyaret etti mask
Vali Aksoy sanayi esnafını ziyaret etti
Karaosmanoğlu: Amatör spora ve gençlerimize önem veriyoruz mask
Karaosmanoğlu: Amatör spora ve gençlerimize önem veriyoruz
O iş yerine mühür vuruldu! mask
O iş yerine mühür vuruldu!
Çöp konteynırlarına yeşil kalkan mask
Çöp konteynırlarına yeşil kalkan
Şükrü Dilaver'in acı kaybı! mask
Şükrü Dilaver'in acı kaybı!
Serhat Duyar, iyi haberi sosyal medyadan duyurdu mask
Serhat Duyar, iyi haberi sosyal medyadan duyurdu
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK! mask
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK!
Kar erken geliyor! mask
Kar erken geliyor!
Gencallar kapandı! mask
Gencallar kapandı!
Birol Güven'den memleketi Kocaeli'ye dev yatırım mask
Birol Güven'den memleketi Kocaeli'ye dev yatırım
Evli çiftler dikkat! Artık bu da boşanma sebebi sayılıyor mask
Evli çiftler dikkat! Artık bu da boşanma sebebi sayılıyor
Başvurana 3 bin 400 lira mask
Başvurana 3 bin 400 lira

GALERİ

Nurettin Sağsöz son yolculuğuna uğurlandı mask
Nurettin Sağsöz son yolculuğuna uğurlandı
Bu kahvehanenin işletmecisi bir kadın... mask
Bu kahvehanenin işletmecisi bir kadın...
3 kişinin yaralandığı kaza kamerada mask
3 kişinin yaralandığı kaza kamerada
11 bin feet’te evlilik teklifi mask
11 bin feet’te evlilik teklifi
Gazetemizde çıkan haber ile gerçek ailesini arıyor mask
Gazetemizde çıkan haber ile gerçek ailesini arıyor
Ramazan ile Melek dünya evine girdi mask
Ramazan ile Melek dünya evine girdi
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR