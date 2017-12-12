Akmeşe’de doğalgaz çalışmalarında sona gelindi

İzmit’in en uzak mahallelerinden olan Akmeşe Cumhuriyet ve Atatürk Mahalleleri yıllardır özlemini sürdükleri doğalgaza nihayet kavuşuyor. Yıllardır altyapı maliyetleri bahane edilerek doğalgaz kullanımından mahrum bırakılan Akmeşe’de çalışmalar Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve İZGAZ’ın ortaklaşa protokolü ile yaklaşık 5 ay önce başlamıştı. Yaklaşık 700 hanenin bulunduğu ve ortalama 3 bin kişinin yaşadığı Akmeşe Atatürk ve Cumhuriyet Mahallelerinde çalışmalar son evrelerine girdi.

Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz

Atatürk Mahallesinde çalışmaların tamamen bittiğini belirten mahalle muhtarı Refik Akyüz, “Doğalgaz 4 - 5 senedir gündemdeydi. Karaosmanoğlu söz vermişti. Buraya koyulması gereken cihaz fazla maliyetli olduğu için gecikti. Şuanda çalışmaları İzmit, Büyükşehir ve İZİGAZ ortaklaşa yapıyor. İZGAZ boruları döşüyor işçilik dahil diğer işleri Büyükşehir ve İzmit Belediyeleri yapıyor. Orhaniye’den Köseköy’e hat çekilmişti, bizim buraya gelen hat da oradaki ana hattan alındı. Atatürk Mahallesinde bütün çalışmalar bitti. Cumhuriyet Mahallesinde de işler az kaldı. Yaklaşık bir ay içinde evlere verilmeye başlanacak. Sultaniye (Kervansaray) ve Balören Köyüne de buradan verilecek. Halk memnun, evlerde doğalgaz dönüşümü başladı. Herkes teşekkür ediyor. Mahalle muhtarı olarak emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.