Özel harekat polisi E.B.'nin üzerine yürüyen bir kişi tekme atarken, bir anda ortalık karıştı. Polis memuru tekme atan kişiye yumruk atarken, bir anda etrafını saran kişiler sopa, tekme ve yumruklarla vurmaya başladı. Polis memuru tabancasını çıkararak ateş ederken, yere düşünce üzerine çullanan kişiler sopalarla öldüresiye vurdu. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek olaya karışan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.
Bugün 16:11 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 16:16 TSİ )
Kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı
İzmit'te, polis ile kendisini bara almayan görevliler arasında yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı.
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Bugün 16:11 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz