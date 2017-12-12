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Kalp krizi geçiren sanatçı öldü

Körfez'de, Türk Halk Müziği sanatçısı 57 yaşındaki Hamza Dilek kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını kaybetti.

Körfez Tütünçiftlik Güney Mahallesi Hicret Caddesi'nde oturan, Körfez Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nden sanatçı kadrosunda emekli olan Hamza Dilek'in tepki vermemesi üzerine yakınları 112 Acil'den yardım istedi. Eve gelen 112 Acil ekibi, yatağında bulunan Hamza Dilek'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Emekli olduktan sonra çeşitli organizasyonlarda sahne alan 3 çocuk babası Hamza Dilek'in ölümü üzüntü yarattı.

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