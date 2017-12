Ağabeyini kanlar içinde bıraktı!

Olay, öğleden sonra, Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi.M.E. ile ağabeyi H.E.,caddede bilinmeyennedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında M.E., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak ağabeyi H.E.'yi bıçakladı. M.E.kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. H.E., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

M.E., polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.