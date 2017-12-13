Olay, öğleden sonra, Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi.M.E. ile ağabeyi H.E.,caddede bilinmeyennedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında M.E., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak ağabeyi H.E.'yi bıçakladı. M.E.kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. H.E., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
M.E., polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
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Ağabeyini kanlar içinde bıraktı!
Körfez'de M.E. caddede tartıştığı ağabeyi H.E.'yi bıçakla yaraladı.
Olay, öğleden sonra, Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi.M.E. ile ağabeyi H.E.,caddede bilinmeyennedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında M.E., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak ağabeyi H.E.'yi bıçakladı. M.E.kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. H.E., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Bugün 08:56 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz