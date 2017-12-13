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Sanatçı Toygar Işıklı'nın acı günü!

Ünlü müzisyenin Gölcük'te yaşayan Kıbrıs gazisi babası Ahmet Işıklı vefat etti

Sanatçı Toygar Işıklı'nın Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi babası Ahmet Işıklı (70), hayatını kaybetti. Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Işıklı'nın komşuları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Işıklı'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Işıklı'nın cenazesi Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KOCATEPE GEMİSİNDEN SAĞ KURTULDU

Gölcük Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Hanefi Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kıbrıs gazisi Işıklı'nın derneklerinin üyesi olduğunu belirterek, "Bugün birlikte, Kıbrıs gazisi İsmail Gül'ün ikindi vakti kılınan cenaze namazına katıldık. Ayrıldıktan kısa süre sonra ölüm haberini aldım." dedi. Işıklı'nın Kıbrıs Barış Harekatı'nda astsubay olarak görev yaptığını ve bu harekat sırasında batan TCG Kocatepe gemisinden sağ kurtulduğunu dile getiren Arslan, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki görevini emekli olana kadar sürdürdüğünü kaydetti.

Bugün 09:14 TSİ AA Kocaeli- Gündem

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