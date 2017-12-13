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Trafik kazası sonrası silahlı kavga: 3 yaralı

Kocaeli'de meydana gelen trafik kazası sonrası çıkan kavgada silahla yaralanan baba ve 2 oğlu, hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası taraflar arasında çıkan kavgada, 3 kişi silahla yaralandı. Alınan bilgiye göre, Şekerpınar Mahallesi'nde Filiz Sokak'tan Hüseyin Demir Caddesi'ne çıkan 34 JN 0573 plakalı minibüs, karşıdan gelen Z.S. idaresindeki 41 YN 938 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası minibüste bulunan C.D. ve oğulları M.D. ile F.D, otomobil sürücüsü Z.S. ile tartıştı.

TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Z.S, kayınpederi K.E'yi arayarak olay yerine gelmesini istedi. Kısa süre sonra olay yerine gelen kayınpederinin üzerindeki tabancayı alan Z.S, C.D. ve çocuklarına ateş etti. Yaralanan baba ve iki oğlu, vatandaşların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de otomobil sürücüsü ve kayınpederini gözaltına aldı. Ameliyata alınan baba ve oğullarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bugün 09:27 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

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