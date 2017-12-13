CHP İl Örgütü Ankara’ya gidiyor

Haftalık olağan il kurul toplantısını İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay başkanlığında gerçekleştiren CHP Kocaeli İl Örgütü, toplantıda 5 maddelik gündemi görüştü. 23 Aralık 2017 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan yeni il binasının açılış ve 7 Ocak 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek olan İl Kongresi hakkında görüşen CHP İl Kurulu yarın (13 Aralık Çarşamba) Ankara’ya giderek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek.

DAVETİYELERİ ELDEN VERECEKLER

Yarın (13 Aralık Çarşamba) Saat 17.30 da ilk olarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek il binasının açılış ve il kongresinin davetiyesini verecek olan CHP İl Örgütü ardından Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerine de uğrayarak davetiyelerini elden verecekler. Yeni il binasının açılışı ve il kongresi için yoğun bir çalışma içerisinde olan CHP İl Örgütü, Ankara’ya kalabalık bir heyetle gidecek.