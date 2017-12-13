KSMMMO'da uzlaştırma eğitimleri başlıyor

Kocaeli Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Aralık Ayı Meclis Toplantısı, önceki gün oda binasında gerçekleştirildi. Mali Müşavir Okşin Beçet Başkanlığı’ndaki meclis toplantısına KSMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Gökmen, Başkan Yardımcısı Tülin Keçeci Güngör, Oda Sekreteri Cengiz Tosun, Oda Saymanı Sait Aydın, yönetim kurulu üyelerinden Hamit Akbulut, Taner Öner, Veysel Çelik ve oda üyeleri katılım gösterdi. Toplantıda konuşan Gökmen, “Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin (KOÜSEM) eğitim programını hazırlayamaması sonucunda Sakarya Üniversitesi ile işbirliği kurmak durumunda kaldık. Uzlaştırma Eğitimleri daha önce belirttiğimiz gibi Aralık ayında tamamlanacak” dedi. Meclis toplantısının ardından stajlarını tamamlayan 21 oda üyesinden törene katılan 13’üne mali müşavirlik ruhsatları teslim edildi.

“FİYAT TARİFESİNİ UYGULAYIN”

Aralık Ayı Meclis Toplantısı açılış konuşmasını yapan Beçet, “Biz bu günlere uzun eğitimler sonucunda geldik. Geriye dönüp yalnızca 2017 yılında aldığımız eğitimlere bile baktığımızda kendimize ve işimize verdiğimiz emeği görebiliriz. 2018 yılında muhtemelen ücretlerimiz belirlenecek. Bu ücretleri asgari ücret olarak baz alalım ve işlerimizi bu temelle yürütelim. Aksi halde haksız rekabet söz konusu oluyor ve meslek etiğine aykırı durumlar ortaya çıkıyor. Mesleğimize ve etik kurallara ilk önce biz sahip çıkarsak ilerleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

MESLEKİ TEKNOLOJİK GELİŞMELERE DİKKAT ÇEKTİ

Toplantıda konuşan KSMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Gökmen, “Geçtiğimiz haftanın neredeyse tamamını Antalya’da eğitimde geçirdik. Burada gördüğümüz tablo sonucunda mesleğimizin geleceğinin pek de parlak olmadığını gördüğümü söyleyebilirim. Maliye bakanlığı çok ciddi alt yapı yatırımları yapıyor. 2018 yılında hazır beyan sistemine geçileceği ve defterlerin e-defter olarak tutulması uygulaması başladı. Bunun ilerisinde gelecekte işletme defterlerinin teknoloji ile birleşmesi de var. Yapılan araştırmalarda teknolojik gelişmeler karşısında mesleğimizin yerini teknolojinin alabileceği ortaya çıktı” sözlerini kaydetti.

“BİZE İHTİYAÇ KALMAYACAK”

Antalya’daki eğitimde yapılan konuşmaları aktaran Gökmen, “Hocamız mesleğimizin yakında nano teknolojik ürünler, bilgisayar sistemleri tarafından yürütüleceğini öngördü. Bunun yanında denetim alanında da gelecekte bize ihtiyaç kalmayacağı gibi bir görüş söz konusu. Ve bu değişimlerin önümüzdeki 10 yıl içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bizim bu noktada mesleğimizin yalnızca defter tutmaya bağlı kalmamamız gerektiği ön plana çıkıyor. Bu nedenle karamsarlığa kapılmadan önce farklı alanlarda kendimize olanak yaratmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

GÜNCEL BİLGİLERİ AKTARDI

Gökmen, “Üretim ve sanayi bu hızla ilerlerken bizim aynı kalmamız ve bu değişime karşı çıkmamız söz konusu değil. Artık bizler kendi mesleğimizi farklı alanlarda kullanabileceğimiz yolları yöntemler bulmalıyız. Bizler de odalar olarak önümüzdeki yıllarda düzenleyeceğimiz eğitimleri bu anlamda şekillendirmeliyiz. 5 Aralık’ta yayınlanan torba yasada bizi de ilgilendiren değişiklikler yapıldı. Kurumlar Vergisi geçici süreyle yüzde 22 yapılmıştı ancak bu kalıcı bir değişiklik de olabilir. Tebligat hükümleriyle ilgili de bir düzenleme yapıldı. Muhasebe sisteminde yapılan değişiklikler tebliğ hükmünde kabul edilecek. Ödeme emirlerindeki dava açma süresi 7 günden 15 güne çıkarıldı” sözleri ile mesleki değişimler konusunda güncel bilgileri aktardı.

UZLAŞTIRMACILIK EĞİTMLERİ ARALIK AYINDA

Kasım ayının ortalarından bu güne kadar odada düzenlenen bilirkişilik eğitimlerini bitirdiklerini belirten Gökmen, “Eğitimlerin sonucunda belgeleri kişilere takdim ettik. Toplamda 370 arkadaşımız bu eğitimlerden geçti. Bu ay sonuna kadar da bildiğiniz gibi uzlaştırmacı eğitimlerini tamamlayacağız. Kocaeli Üniversitesi’yle uzun zamandır görüşme halindeydik ancak KOÜSEM bu dönemden beri bu işte bir ilerleme sağlayamadı eğitimler belirtilen tarihlerde bir türlü gerçekleşmedi. Bu nedenle biz de Sakarya Üniversitesi ile işbirliği kurmak zorunda kaldık. Şimdi Sakarya Üniversitesi ile birlikte Uzlaştırmacı Eğitimleri’ni Aralık ayı sonuna kadar bitirmiş olmayı hedefliyoruz. Şubat ayında da Uzlaştırmacı Eğitimi Sınavı yapılması bekleniyor. Kısa süre önce Baro, uzlaştırmacı eğitimlerini almamıza karşı bir dava açtı. Dava henüz sonuçlanmadığı için geleceğe yönelik bir şey söylemek mümkün değil” dedi.

SAVCI ÖNERİLERDE BULUNDU

Kocaeli Uzlaştırma Savcısı Esra Sivri Bodur, uzlaştırma uygulaması konusunda konuştu. Bodur, “Uzlaştırmada başarı ne kadar artarsa biz mahkemelere o kadar az yük bindirmiş oluyoruz. Bu nedenle uzlaştırmacılık çok önemli. Sizler bu eğitimi alırken bir hukukçu kadar verim beklemeyebiliriz elbette başlarda ancak sonrasında hazırlık aşamasında kaynaklar ve eğitimler verilecek. Sizlere hazırlanırken özellikle Ceza Muhakemesi Kanunu 2’yi bilmenizi öneririm. En azından belirli terimlere hakim olmanız önemlidir” diyerek dava dosyalarında geçen terimleri açıkladı ve dosya okuma konusunda genel bilgiler verdi.

SUNUMLAR İLGİYLE TAKİP EDİLDİ

Bodur’un ardından SMMM Daimi Gümüş, hazırladığı ‘Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ve Defter Beyan Sistemine Yönelik Olarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı’ konulu sunumu gerçekleştirdi. Sunum ile yapılan bilgilendirmenin ardından oda üyeleri konuyla ilgili görüşlerini belirtti. Gümüş’ün ardından AVIVASA Emeklilik Kurumsal Projeler Vakıflar ve Satış Yönetimi Takım Lideri İsmail Genişoğlu, zorunlu bireysel emeklilikle ilgili ‘Otomatik Katılım’ konusunda sunum gerçekleştirdi. Toplantı; oda üyelerinin dilek ve temennilerini paylaşmasının ardından gündem maddelerinin onaylanmasıyla sona erdi.

21 MALİ MÜŞAVİR RUHSATINI ALDI

Meclis toplantısının ardından, mali müşavirlik ruhsat töreni gerçekleştirildi. Muhasebecilik tecrübelerinin ardından eğitimlerini alan; Ahmet Acar, Ahmet Duman, Ali Zeytin, Atilla Oymak, Dilek Timur, Emre Sümer, Erdal Erdoğdu, Fatma Kahraman Gudil, Fatma Taşdan, Gökhan Bozalan, Gökhan Gürbüz, Gönül Çelik, Hatice Atasoy, İbrahim Tosuner, Nilüfer Küçükateş, Orhan Karakaş, Seda Geçel, Semra Yıldız, Serkan Elma, Turgut Eyidemir ve Zeliha Alkan Temizalay’ın stajlarını başarıyla tamamladığı bildirildi. 21 mali müşavirden 13’ü törene katılarak ruhsatnamelerini tecrübeli mali müşavirlerden teslim aldı.