Pazarda 250 lira düşürdü!

Mustafa Nizam isimli bir vatandaş, Yeşilova Mahallesi’nde kurulan semt pazarında 250 lirasını kaybetti ve hemen İzmit Zabıtasını arayarak yardım talebinde bulundu. Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Pazar Amirliği görevlileri kısa bir çalışmanın ardından kaybedilen 250 bin lirayı bularak sahibine teslim ettiler. Zabıta sayesinde kaybettiği parasını bulan Mustafa Nizam “İzmit Zabıtasına duyarlılığından dolayı ne kadar teşekkür etsem azdır” şeklinde memnuniyetini dile getirdi.