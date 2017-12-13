Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, "14 Aralık 2017 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 7-9 kuruş artış beklenmektedir. 13-14 Aralık 2017 tarihlerinde motorinde fiyat değişikliği beklenmemektedir" denildi.
Bugün 10:04 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 10:07 TSİ )
Benzine zam mı geliyor?
Benzinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 7-9 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Bugün 10:04 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz