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Mustafa İbil vefat etti

Mustafa İbil hayatını kaybetti.

İzmit İmam Hatip Lisesi’nde İngilizce öğretmenliği yapmış olan ve ilimizde geniş bir kesim tarafından tanınan Mustafa Said İbil hayatını kaybetti. Öğrencileri tarafından oldukça sevilen, yakın bir zamana kadar İzmit Hacıoğlu köyü camii İmam Hatibi olan ve daha sonra emeklilik kararı alan Mustafa Said İbil’in cenazesi bugün öğlen namazına müteakiben Yeşilova Merkez Cami'nden kaldırılacaktır.

Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

Bugün 10:07 TSİ - Gündem

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