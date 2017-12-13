İzmit İmam Hatip Lisesi’nde İngilizce öğretmenliği yapmış olan ve ilimizde geniş bir kesim tarafından tanınan Mustafa Said İbil hayatını kaybetti. Öğrencileri tarafından oldukça sevilen, yakın bir zamana kadar İzmit Hacıoğlu köyü camii İmam Hatibi olan ve daha sonra emeklilik kararı alan Mustafa Said İbil’in cenazesi bugün öğlen namazına müteakiben Yeşilova Merkez Cami'nden kaldırılacaktır.
Bugün 10:07 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:05 TSİ )
Mustafa İbil vefat etti
Mustafa İbil hayatını kaybetti.
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Bugün 10:07 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz