Ernaz Otomotiv personel alacak!

Otomotiv sektörünün Kocaeli'de bulunan önemli Renault ve Dacia’nın bayisi Ernaz Otomotiv A.Ş, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ernaz Otomotiv A.Ş, ailesine katılacak yeni isimler arıyor. Birleşik Tesis, Plaza: Körfez Mahallesi Eski Gölcük Yolu Outlet Center Karşısında hizmet veren Ernaz Otomotiv A.Ş. servis danışmanı arıyor. Başvurmak isteyenler 0262 335 38 60’dan iletişime geçebilir.İrtibat telefon:0262 335 38 60
İşte Servis Danışmanı aranan nitelikler;
-Askerliğini tamamlamış,
-Aktif araç kullanabilen (b) sıfınıfı ehliyeti olan ,
-30 yaşını aşmamış,
-Ön lisans veya lisans
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz