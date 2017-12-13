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Bugün 10:39 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 10:40 TSİ )

Oyuncak Müzesi 40 günde 4 şehir gezdi

Sepaş Enerji sponsorluğunda Güney Marmara turnesine Sunay Akın’ın koleksiyonunda yer alan tarihi parçalardan oluşan ’Oyuncak Müzesi Sergisi’, 40 gün süren turne boyunca Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’ye ulaştı.

İlk uzay temalı oyuncaklardan, Almanya’da ortaya çıkan bebek evlerine kadar farklı oyuncaklar müzeye gitme fırsatı bulamayan her yaştan vatandaş tarafından ilgiyle karşılandı. Yaklaşık 1 milyon kişi 1700’lü yıllardan günümüze oyuncak tarihinin en gözde örneklerini görme şansı yakaladı. Çocuklar günümüz oyuncaklarını eski oyuncaklarla karşılaştırma fırsatı bulurken, yetişkin ziyaretçiler kısa süreliğine de olsa çocukluklarına geri dönme fırsatı yakaladı. Oyuncak Müzesi Sergisi’nde yer alan ‘’Türk Malı’’ oyuncaklar da hatıralarda derin izler bırakan örnekleriyle ziyaretçilerini geçmişe götürdü. Oyuncak Müzesi’nin gittiği her şehirde anı defterine hislerini döken ziyaretçiler Sepaş Enerji’ye teşekkürlerini sundu.

"GÜZEL HATIRALAR BİRİKTİRDİK"

Sepaş Enerji Genel Müdürü Ondrej Safar serginin bu kadar çok ziyaretçiye ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’de görevli perakende satış şirketi olmanın ötesinde, bu şehirlerde halka dokunabileceğimiz projelerde yer almayı önemsiyoruz. Çocukların yüzlerindeki mutluluğu görmek bizim için her şeyden önemli. Müzeye gitme zamanı ya da imkanı bulamayan vatandaşlarla bu güzel etkinlik sayesinde buluştuk. Sepaş enerji olarak biz de çok güzel hatıralar biriktirdik” dedi.

Bugün 10:39 TSİ İHA Kocaeli- Kültür-Sanat

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