İş fikri olanlar bu fırsatı kaçırmayın

Her yıl binlerce kişi göç alan Kocaeli’nde her girişimci bireyin kendi işletmesini kurmasını amaçlayan KO-MEK, İŞ-KUR, KOSGEB ve Kocaeli Kent Konseyi Kadın Meclisinin ortaklaşa düzenlediği uygulamalı girişimcilik kursu başlıyor. Yeni dönemin tanıtım toplantısı Leyla Atakan Kültür Merkezi Toplantı Salonunda KOSGEB Temsilcisi İrfan Sülü, İŞKUR Eğitim Uzmanı Ayhan Pehlivansoy, KO-MEK Eğitim Planlama ve Onay Sorumlusu Abdullah Günenç’in katılımıyla gerçekleştirildi. Girişimci adayların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda katılımcılara KOSGEB destekleri hakkında bilgi verildi.

TARIM VE HAYVANCILIK PROJELERİNE DESTEK YOK

KOSGEB Temsilcisi İrfan Sülü, yaptığı açıklamada öncelikle KOSGEB’in Tarım, Hayvancılık ve Hayat koçluğu gibi branşlara destek vermediğini açıkladı. Başvuru sürecini ve proje kabulünün safhalarını açıklayan Sülü, “Eğer projeniz onay görür ise açmış olduğunuz işletmenizi 3 yıl boyunca kapatamazsınız veya devredemezsiniz, taahhütname imzalanınca süreç başlamış sayılır” diye ifade etti. KOSGEB desteklemelerinde elden ödemelere destek verilmediğini ifade eden Sülü, harcamaların banka kanalıyla olması gerektiğini belirtti. Sülü açıklamasının devamında, “Bayan girişimcinin harcamalarının yüzde 80’ını, bay girişimcinin ise yüzde 60’ini geri ödüyoruz. Bunun yanında “100 bin Türk Lirası geri ödemeli desteğimiz var" diyerek açıklamalarla sözlerini tamamladı.

KO-MEK’TEN EĞİTİMCİ, DERSLİK VE KURSİYER DESTEĞİ

Daha sonra açıklama yapan İŞKUR Eğitim Uzmanı Ayhan Pehlivansoy, kursa katılmak için taahhütname ve bilgi formu doldurmanın gerekli olduğunu da belirterek, kursa katılan her sigortasız katılımcıya günlük 20 Türk Lirası harçlık ve kurs boyunca sağlık sigortası yapılacağını ifade etti. Toplantıda son olarak açıklama yapan KO-MEK Eğitim Planlama ve Onay Sorumlusu Abdullah Günenç konuşmasında; KO-MEK olarak bu projede bize de eğitimci, derslik ve kursiyer desteği vermek düşüyor. Biz de iş fikri olan girişimci adayların başvurularını toplayarak en iyi ortamda en güzel şekilde eğitim almalarına imkân sağlıyoruz diye ifade etti. Günenç son olarak; Başvuruların KO-MEK Osman Hamdi Bey, Dilovası, Yenimahalle ve Çayırova kurs merkezlerine bizzat yapılacağını, iş fikri olan girişimci adaylarının fırsatı kaçırmaması gerektiğini belirtti.