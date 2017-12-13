Bu evler Başiskele’ye renk katacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Güzel Evim Güzel Kentim projesi kapsamında nitelikli cadde ve sokaklardaki evlerde cephe iyileştirmesi uygulamasını sürdürüyor. Yeni yapılacak çalışmayla Başiskele ilçesi Mahmut Paşa Mahallesi’nde yer alan Mahmut Paşa Caddesi üzerindeki evlerin cephelerinde estetik çalışma yapılacak.

VATANDAŞ BİLGİLENDİRİLDİ

Kent dokusunun hoş bir görünüme kavuşturulması için yapılan proje ile Mahmut Paşa Caddesi’ndeki evler projede belirlenen renklerde boyanarak bir bütünlük ve estetik yapı kazandırılacak. Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından Sekapark Otel’de gerçekleştirilen toplantı ile evleri boyanacak olan vatandaşlara proje hakkında bilgi verildi. Toplantıda Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürü Volkan Şenel projeyle ilgili sunum yaptı.

DEVAM EDECEK

Toplantıda konuşan İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Osman Günler “Mahmut Paşa Caddesi’ndeki cephesi bozuk yapılarla ilgili çalışma yaptık. Bu çalışma kapsamında caddedeki mevcut yapıların sıva tamiratları, boyanması ve buna benzer uygulamalarla ilgili vatandaşımıza destek anlamında bir çalışma yapacağız. Diğer ilçelerimizde de projeyi devam ettirmeyi planlıyoruz” dedi. Mahmut Paşa Mahalle Muhtarı Niyazi Mutlu da kentin güzelleşmesi adına projenin yararlı olacağını ifade etti.

ÖNCEKİ UYGULAMALAR

Güzel Evim Güzel Kentim projesi kapsamında cephe iyileştirme uygulaması D-100 kenarındaki yapılarda iki etap olarak uygulandı. Projenin devamında Adliye önü tramvay güzergahı İzmit Hafız Binbaşı Caddesi’nde de iyileştirme çalışması yapıldı. Cephe iyileştirme projesi Karamürsel, Gölcük ve Kandıra’da da bazı yapılarda uygulandı.