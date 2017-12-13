Semt Kocaeli'nin örnek dairesi büyüledi

Kalite standartlarıyla, inşaat sektörüne örnek olan Pekdemir İnşaat, inşaatını rekor hızla sürdürdüğü “yeni lüks” projesi Semt Kocaeli’de, villa konforu sunan örnek 5+1 bahçe dubleksini tamamlayarak, müşterilerinin beğenisine sundu. Ulusal Mimarlık Ödülü sahibi Mimar Cem Sorguç’un yalın tasarımında öne çıkan bahçe dubleksleri ile ilgili, hayali gerçeğe dönüştüren örnek ev, doğayla bütünleşen özel peyzajlı bahçesi, her metrekaresi işlevsel kat planı ve inşaat kalitesiyle, Pekdemir İnşaat’ın Semt Kocaeli’de kurguladığı prestij ve ayrıcalığı yansıtıyor.

FARK YARATIYOR

Kandıra Yolu üzerinde, Yahya Kaptan’a komşu, yemyeşil oksijen deposu Çayırköy’de, inşaatı rekor sayılacak bir hızla ilerleyen Semt Kocaeli, tamamlanan 5+1 bahçe dubleksi örnek dairesiyle, müşterilerini ağırlamaya başlıyor. Pekdemir İnşaat’ın inşaatını ve satışını sürdürdüğü, toplam 280 daireden oluşan Semt Kocaeli Projesi, konutta lüks anlayışını farklılaştıran yalın ve prestijli tarzıyla, fark yaratıyor. Pekdemir İnşaat’ın, Semt Kocaeli Satış Ofisi’nin yanında inşa ettiği örnek bahçe dubleksi daire, seçkin markaların konsept ürünlerinden oluşan dekorasyon tasarımıyla da, projede müstakil bir yaşam düşleyenlerin hayallerine ışık tutuyor.

5+1 BAHÇE DUBLEKSİ ÖRNEK OLDU

Semt Kocaeli’de, 6’şar katlı 15 bloğun neredeyse tamamında, günde aralıksız 18-20 saate ulaşan çalışma hızıyla katlar yükselirken, Nisan ayındaki lansmanla başlayan daire satışları, cazip ödeme koşullarıyla devam ediyor. Müşterilerinin Semt Kocaeli’nin ayrıcalıklı yaşam tarzına dokunarak hissedebilmesini sağlamak için, projenin bütününde olduğu gibi, örnek dairede de Pekdemir kalitesinin her ayrıntıya yansıtıldığını vurgulayan Pekdemir İnşaat Genel Müdürü Mert Pekdemir, “Özel peyzajlı bahçelere sahip 3+1 ve 5+1 dublekslerimiz, alçak katlı bloklarda, bölgenin doğasını müstakil bir yaşama dönüştüren konseptleriyle, ancak villa projelerinde yanıt bulabilecek beklentileri karşılıyor. Satın alırken ve yaşarken, daire maliyetleriyle sahip olunabilecek bu konfor ve ayrıcalığı, müşterilerimize daha iyi yaşatabilmek için, örnek dairemizi 5+1 bahçe dubleksi olarak hazırlayıp onlara sunduk” dedi.

YÜZDE 1 PEŞİNAT VE AYLIK 0,95 FAİZLE KREDİ AVANTAJI

Pekdemir İnşaat, Semt Kocaeli Projesi’nde, örnek daireyi, müşterilerine cazip yeni kredili ödeme kampanyası ile sunuyor. Pekdemir İnşaat, Semt Kocaeli projesinden banka kredisi ile daire satın almak isteyenler için, yüzde 1 peşinat ve aylık yüzde 0,95 gibi piyasanın altında faiz olanağı sağlıyor. Pekdemir İnşaat, banka kredili satışlarda ayrıca 30 ay sıfır faiz seçeneği de sunuyor.

2019 MART AYINDA TESLİM EDİLECEK

İnşaatı 22 ayda tamamlanarak, 2019 yılı Mart ayından itibaren dairelerin sahiplerine teslim edileceği Semt Kocaeli Projesi’nde, 2+1 ve 3+1 ara kat daire seçeneklerinin yanı sıra, 3+1 ve 5+1 bahçe dubleksi alternatifleri yer alıyor. Şehir merkezine 10 dakika, Yahya Kaptan’a 4 dakika mesafedeki Çayırköy’de 34 bin metrekarelik arazi üzerinde yer alan proje, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü ile Kocaeli’nin 3. köprü ve havalimanı bağlantısına sadece 1,5-2 km uzaklıkta bulunuyor.