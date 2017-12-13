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Bugün 11:29 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:30 TSİ )

Kasapdöner ikinci kez İzmit’te

Türkiye’nin hızla büyüyen gıda markalarından KasapDöner, 41 Burda AVM’den sonra şimdi de Symbol AVM’de açtığı şube ile ikinci kez İzmit’te döner severlerle buluştu.

“Hamburger çocuklarına döner yedirmeye geliyoruz”sloganı ve gerçekleştirdiği renkli kampanyalarıyla Türkiye’nin en sıra dışı döner markası olan KasapDöner, hızla büyümeye devam ediyor. Bifteklik etten hazırladığı döneriyle damağına düşkün olanların ilk tercihi olan KasapDöner, 41 Burda AVM’den sonra şimdi de Symbol AVM’de yerini aldı.

DÖNERİ DÜNYA MARKASI YAPACAĞIZ

KasapDöner Genel MüdürüBahar Özürün, franchise sistemiyle büyümeye devam edeceklerini ifade ederek,‘Amacımız, sadece bifteklik etten yaptığımız dönerimiz ile döneri dünya markası yapmak’dedi. Özürün, İstanbul’un yanı sıra ve Anadolu’da da büyümeye devam edeceklerini dile getirerek,‘Eskişehir, Bursa, Samsun gibi Anadolu metropollerinde yeni şubeler açmayı hedefliyoruz’diye konuştu.

Bugün 11:29 TSİ - Ekonomi

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