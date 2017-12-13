AK Parti İzmit İlçe teşkilatında üye çalışmaları devam ediyor. Her geçen gün üye sayısını arttıran ve giderek büyüyen AK Parti teşkilatlarına CHP’den de iki isim katıldı. 1996 ve 2006 yıllarında aktif olarak CHP de görev alan Musa Dursun ve Cengiz Elçimler CHP’den istifa ederek AK Parti’ye üye oldu. Yeni üyeleri tebrik eden Başkan Ayaz, rozetlerini takdim etti. Başkan Ayaz, “AK Parti, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, milletvekillerimiz ve bu teşkilata gönül veren herkesle büyük bir aileyiz. Ailemizi her geçen gün büyütmeye devam ediyoruz” diye konuştu. Musa Dursun ve Cengiz Elçimler de Türkiye'nin geleceği adına böyle bir karar aldıklarını kaydetti.
Bugün 11:34 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:35 TSİ )
CHP'den AKP'ye geçti
CHP’den istifa eden Musa Dursun ve Cengiz Elçimler, AK Parti’ye geçti. Yeni üyelerin rozetlerini AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz taktı.
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Bugün 11:34 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz