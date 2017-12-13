AKP Başiskele'de hedef %70

AKP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Talus ve yönetim kurulu üyeleri Soğuk Su Restoran’da basın mensupları ile bir araya geldi. AKP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Talus’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa AKP Başiskele İlçe Kadın Kolları Başkanı Dilek Karakuş, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Melih Özkaraaslan, yönetim kurulu üyeleri Sinan Erol ve Sinem Aktaş katıldı. Programda konuşan AKP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Talus, “Bir teşekkür kahvaltısında bir araya geldik. Ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları kongremizi yaptık. Bizleri bu programlarda takip ettiniz. Mahalle başkanlarıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. 37 mahallemiz bulunuyor. 10’a yakın mahalle başkanımız bu dönemde değişecek. Başiskele bu dönemde de elinden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışacak” dedi.

20 BİN’E ULAŞACAĞIZ

Birinciliği devam ettirmeniz için devamlı gönüllere girmeniz gerekiyor diyen Başkan Talus, “Başiskele’de 2019’daki seçime hazır olma adında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışkan bir belediye başkanımız var. Biz gururluyuz. Biz 7 yıldıza yakışıyoruz. Bence herkesin bir hedef doğrultusunda koşması gerekir. AKP’de büyükler bir değer biçer ve ona göre hareket edersiniz. AKP’de görev alınmaz görev verilir. Şu anda 17 bin üyemiz var. Hedefimiz 20 bine ulaşmak. Başiskele’de hizmetler devam ediyor” diye konuştu.

HOŞ GELDİN BAŞİSKELE

Başiskele’ye taşınan vatandaşlarla ilgili “Hoş geldin Başiskele” ye adlı program yapacaklarını ifade eden Talus, “Bizim nüfusumuz yılda 3 bin 500 civarında artıyor. Yeni gelenlere de hoş geldin deme anlamında bir program yapmak istiyoruz. Bunlar Başiskele’ye taşınıyorsa başımızın üstünde yeri vardır. İşimiz zor. Başiskele’de 10 kişiden 6’sı AKP’ye oy veriyor. Hedefimiz 2019’da yüzde 70 oy oranına ulaşmak. Derdimiz Başiskele” şeklinde konuştu.

HEDEFSİZ BAŞKANLIK ROTASIZ GEMİDİR

Önümüzdeki dönemde vekillik düşünüp düşünmediği sorulan AKP İlçe Başkanı Şahin Talus, “Ben şu anda AKP İlçe Başkanıyım. Hedefim 2019’da ilçemin en yüksek oyu almaktır. Siyasette hedefsiz başkanlık rotasız gemiye benzer. Rotamın ne olduğu zamanı geldiğinde görülecektir. Önceki dönemde bir milletvekilliğiyle ilgili benimde adım geçti. Ama şu andaki tek odağımız Başiskele. Yani derdimiz Başiskele. Ben manşet olacağım diye gider yapmam” açıklamalarında bulundu.