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İzmit’te Kudüs mitingi düzenlenecek

İzmit’te Kudüs için miting düzenlenecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesi üzerine dünyadan tepkiler dinmiyor. Türkiye’de bu tepkilerin en yüksek sesle haykırıldığı ülke konumunda. Bu anlamda İzmit’te Erbakan Vakfı tarafından büyük bir miting hazırlığı var. Gazetemizi ziyarete gelerek mitingin ayrıntılarını paylaşan Erbakan Vakfı Genel Başkanı Yücel Molla İsmailoğlu, Saadet Partisi eski İl Başkanı Mehmet Aras ve beraberindekiler tüm Kocaelileri Kudüs için miting alanında görmek istediklerini ifade ettiler. 17 Aralık 2017 Pazar günü saat 13.30’da Perşembe Pazarı alanında yapılacak olan mitingde Fatih Erbakan da katılacak. Dev mitingde Kudüs için yanındayız mesajı verilirken, Trump’ın bu kararı kınanacak.

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