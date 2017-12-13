Dikkat! 12 saat su yok!

İsale hattındaki arıza onarım çalışması nedeniyle Zeytinburnu'nun tamamı ile Fatih'te bazı bölgelerde 12 saat süreyle su kesintisi uygulanacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Ömerli-Bahçelievler isale hattında arıza onarım çalışması gerçekleştirilecek. Çalışma nedeniyle bugün saat 22.00 ile yarın saat 10.00'a kadar 12 saat süreyle Zeytinburnu ilçesinin tamamına, Fatih ilçesinde ise Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçük Ayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Koca Mustafa Paşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Karagümrük mahalleleri ile Topkapı Mahallesi alt kotlarına su verilemeyecek.