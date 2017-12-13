Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:12 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:22 TSİ )

Genç erkekler futbolda grup maçları sona erdi

Okullar Arası Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği grup maçları, önceki gün Mehmet Ali Kağıtçı, Derince Suni Çim, Gölcük Kavaklı ve Arslanbey Stadı’nda oynandı, yarın çeyrek finale yükselme mücadelesi yaşanacak.

Önceki gün toplam 10 maç vardı. Merkez gruptan çıkan 16 takım belli oldu. 4 takımın maçı ise yarın M. Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak. 8 takımdan diğer dört takımın maçları ise 18 Aralık Pazartesi günü yine bu statta oynanacak ve rakiplerini yenen takımlar çeyrek finale yükselecek.

KAĞITÇI’DA 2 MAÇ OYNANDI

23 lise takımının mücadele ettiği Okullar Arası A Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği’nde grubun son 2 maçının heyecanı yaşandı. Günün ilk maçında, üçte üç yapan İzmit MTAL, İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi’ni de 2-1 yendi, gruptan çıkan ilk takım oldu. İzmit MTAL takımının gollerini Emre ve Özgür atarken, İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi’nin tek golünü Emirhan kaydetti. Günün ikinci maçı ise gol düellosu şeklinde geçti. İzmit Lisesi, Şehit Öğretmen Ergin Konut MTAL’ni 6-1 yendi. İzmit Lisesi’nin gollerini Özkan (2), Enes (2), Ömer ve Batuhan attı. İzmit Öğretmen Ergin Konut’un tek golü Murat’tan geldi. Genç Erkekler grup maçları sona ererken, çelrek finale yükselmek için mücadele edecek ilk dört takımın maçları yarın M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak. İkinci dörtlü grubun maçları ise 18 Aralık’ta.

İZMİT MTAL: 2 İZMİT NAMIK KEMAL AL:1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Mehmet Özel ***, Halim Yılmaz ***, İbrahim Ethem Çapar ***

İZMİT MTAL: Abdülgazi ***, Berat ** ( Enes Bucan **), Murat ***, Doğukan ***, İsa ***, Emirhan ***, Muhammet *** (Metin **), Barış ***, Emre ***, Özgür ***, Talha *** (Oğuzhan **)

İZMİT NAMIK KEMAL AL: Zafer ***, Yusufcan **, İbrahim ***, Atakan **, Zeki ***, Gökmen **, Salih **, Emirhan ***, Yunus **, Alper **, Sinan ***

GOLLER: Emre dk.15, Özgür dk.32 (İzmit Lisesi). Emirhan dk.43 (İzmit Namık Kemal AL)

İZİMT LİSESİ: 6 ŞEHİT ÖĞRETMEN ERGİN KONUT MTAL: 1

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Halim Yılmaz ***, Mehmet Özel ***, İbrahim Ethem Çapar

İZMİT LİSESİ: Talip ***, Ömer *** (Ömer Arıcan **), Abdülsamet ***, Kadir *** (Yusuf **), Özkan ***, Enes *** (Emir **), Serhat *** (Ahmet **), Mehmet ***, Cemal ***, Bilal ***, Batuhan *** (Ali **)

ŞEHİT ÖĞRETMEN ERGİN KONUT MTAL: Furkan ***, Sezer **, Enes ** (Yusuf **), Ahmet ***, K.Yusuf **, İbrahim ** (Oğuz **), Doğan ***, Murat Özer **, Murat Gökbudak **, Arif ** (Özkan **), Muhammet ** (Yusuf Kahveci **)

GOLLER: Enes dk.16-18, Ömer dk.31, Özkan dk.34-50, Batuhan dk.65, Murat Özer dk.39 (Şehit Öğretmen Ergin Konut MTAL)

K.KART: Özkan dk.44

Bugün 12:12 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Şaban Serin: Şampiyonluğa inanıyoruz mask
Şaban Serin: Şampiyonluğa inanıyoruz
Or-Ar Çim Halı, Oğuzhan Türkmen’i ağırladı… mask
Or-Ar Çim Halı, Oğuzhan Türkmen’i ağırladı…
Genç erkekler futbolda grup maçları sona erdi mask
Genç erkekler futbolda grup maçları sona erdi
1.Küme Ave B’de ateşli çarşamba mask
1.Küme Ave B’de ateşli çarşamba
Maça bak maça! mask
Maça bak maça!
Metin gitti Köprücü geldi mask
Metin gitti Köprücü geldi
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK! mask
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK!
Birol Güven'den memleketi Kocaeli'ye dev yatırım mask
Birol Güven'den memleketi Kocaeli'ye dev yatırım
Evli çiftler dikkat! Artık bu da boşanma sebebi sayılıyor mask
Evli çiftler dikkat! Artık bu da boşanma sebebi sayılıyor
Başvurana 3 bin 400 lira mask
Başvurana 3 bin 400 lira
Bu işi yapana yer de ürünler de belediyeden mask
Bu işi yapana yer de ürünler de belediyeden
Cam filminde yeni gelişme! mask
Cam filminde yeni gelişme!

GALERİ

Ağaçlar mont açtı... mask
Ağaçlar mont açtı...
Şerbet tepsisinde sigara ikramına Yeşilay’dan ’kamu dpotu’ mask
Şerbet tepsisinde sigara ikramına Yeşilay’dan ’kamu dpotu’
Yavruyu kediyi kurtarma operasyonu mask
Yavruyu kediyi kurtarma operasyonu
İstanbul'da gün batımı... mask
İstanbul'da gün batımı...
Kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı mask
Kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı
Nurettin Sağsöz son yolculuğuna uğurlandı mask
Nurettin Sağsöz son yolculuğuna uğurlandı
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR