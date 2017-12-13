Genç erkekler futbolda grup maçları sona erdi

Önceki gün toplam 10 maç vardı. Merkez gruptan çıkan 16 takım belli oldu. 4 takımın maçı ise yarın M. Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak. 8 takımdan diğer dört takımın maçları ise 18 Aralık Pazartesi günü yine bu statta oynanacak ve rakiplerini yenen takımlar çeyrek finale yükselecek.

KAĞITÇI’DA 2 MAÇ OYNANDI

23 lise takımının mücadele ettiği Okullar Arası A Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği’nde grubun son 2 maçının heyecanı yaşandı. Günün ilk maçında, üçte üç yapan İzmit MTAL, İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi’ni de 2-1 yendi, gruptan çıkan ilk takım oldu. İzmit MTAL takımının gollerini Emre ve Özgür atarken, İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi’nin tek golünü Emirhan kaydetti. Günün ikinci maçı ise gol düellosu şeklinde geçti. İzmit Lisesi, Şehit Öğretmen Ergin Konut MTAL’ni 6-1 yendi. İzmit Lisesi’nin gollerini Özkan (2), Enes (2), Ömer ve Batuhan attı. İzmit Öğretmen Ergin Konut’un tek golü Murat’tan geldi. Genç Erkekler grup maçları sona ererken, çelrek finale yükselmek için mücadele edecek ilk dört takımın maçları yarın M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak. İkinci dörtlü grubun maçları ise 18 Aralık’ta.

İZMİT MTAL: 2 İZMİT NAMIK KEMAL AL:1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Mehmet Özel ***, Halim Yılmaz ***, İbrahim Ethem Çapar ***

İZMİT MTAL: Abdülgazi ***, Berat ** ( Enes Bucan **), Murat ***, Doğukan ***, İsa ***, Emirhan ***, Muhammet *** (Metin **), Barış ***, Emre ***, Özgür ***, Talha *** (Oğuzhan **)

İZMİT NAMIK KEMAL AL: Zafer ***, Yusufcan **, İbrahim ***, Atakan **, Zeki ***, Gökmen **, Salih **, Emirhan ***, Yunus **, Alper **, Sinan ***

GOLLER: Emre dk.15, Özgür dk.32 (İzmit Lisesi). Emirhan dk.43 (İzmit Namık Kemal AL)

İZİMT LİSESİ: 6 ŞEHİT ÖĞRETMEN ERGİN KONUT MTAL: 1

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Halim Yılmaz ***, Mehmet Özel ***, İbrahim Ethem Çapar

İZMİT LİSESİ: Talip ***, Ömer *** (Ömer Arıcan **), Abdülsamet ***, Kadir *** (Yusuf **), Özkan ***, Enes *** (Emir **), Serhat *** (Ahmet **), Mehmet ***, Cemal ***, Bilal ***, Batuhan *** (Ali **)

ŞEHİT ÖĞRETMEN ERGİN KONUT MTAL: Furkan ***, Sezer **, Enes ** (Yusuf **), Ahmet ***, K.Yusuf **, İbrahim ** (Oğuz **), Doğan ***, Murat Özer **, Murat Gökbudak **, Arif ** (Özkan **), Muhammet ** (Yusuf Kahveci **)

GOLLER: Enes dk.16-18, Ömer dk.31, Özkan dk.34-50, Batuhan dk.65, Murat Özer dk.39 (Şehit Öğretmen Ergin Konut MTAL)

K.KART: Özkan dk.44