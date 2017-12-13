Muallimköy Mahallesi'ndeki bir fabrikada çalıştığı öğrenilen 41 VU 364 plakalı motosiklet sürücüsü Hüseyin Türkmen, D-100 karayolu Ankara istikameti Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bugün 13:08 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 13:09 TSİ )
Motosikletten düştü!
Gebze ilçesinde motosikletten düşen sürücü yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz