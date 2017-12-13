Motosikletten düştü!

Muallimköy Mahallesi'ndeki bir fabrikada çalıştığı öğrenilen 41 VU 364 plakalı motosiklet sürücüsü Hüseyin Türkmen, D-100 karayolu Ankara istikameti Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.